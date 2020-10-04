«Химки» сравнили разгром «Ливерпуля» с матчем против «Краснодара»

Подмосковные «Химки» пошутили в твиттере о разгромном поражении «Ливерпуля» в матче с «Астон Виллой» (2:7).

Команда вспомнила поражение в гостевом матче восьмого тура РПЛ против «Краснодара». Тогда подмосковный клуб проиграл со счетом 2:7.

Матч с «Краснодаром» стал последним для Дмитрия Гунько на посту главного тренера клуба.

на посту главного тренера клуба. «Ливерпуль» пропустил семь мячей в чемпионате Англии впервые с 1963 года.