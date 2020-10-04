«Химки» сравнили разгром «Ливерпуля» с матчем против «Краснодара»

Подмосковные «Химки» пошутили в твиттере о разгромном поражении «Ливерпуля» в матче с «Астон Виллой» (2:7).
Команда вспомнила поражение в гостевом матче восьмого тура РПЛ против «Краснодара». Тогда подмосковный клуб проиграл со счетом 2:7.
- Матч с «Краснодаром» стал последним для Дмитрия Гунько на посту главного тренера клуба.
- «Ливерпуль» пропустил семь мячей в чемпионате Англии впервые с 1963 года.
Иногда мы все немного «Ливерпуль» pic.twitter.com/IfJIosLkKb— ФК Химки (@fc_khimki) October 4, 2020