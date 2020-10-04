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    «Химки» сравнили разгром «Ливерпуля» с матчем против «Краснодара»

    Подмосковные «Химки» пошутили в твиттере о разгромном поражении «Ливерпуля» в матче с «Астон Виллой» (2:7).

    Команда вспомнила поражение в гостевом матче восьмого тура РПЛ против «Краснодара». Тогда подмосковный клуб проиграл со счетом 2:7.

    • Матч с «Краснодаром» стал последним для Дмитрия Гунько на посту главного тренера клуба.
    • «Ливерпуль» пропустил семь мячей в чемпионате Англии впервые с 1963 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Химок»

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