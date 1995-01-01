Журналист Романо: «Манчестер Юнайтед» завершает сделку с Кавани»

Походу Юнайтед лет так на 5-7 опоздал...
Нападающий Эдинсон Кавани продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». Детали обговорены, сообщил инсайдер.
«Юнайтед» завершает сделку с Кавани! Личный контракт рассчитан до 2022 года. Агенты запросили 10 миллионов евро гонорара. «Юнайтед» считает игрока «прекрасной возможностью». Презентация ожидается в ближайшее время», – написал Фабрицио Романо.
- Из-за финансовых требований Кавани от него ранее отказалась «Бенфика».
- Кавани брал со сборной Уругвая Кубок Америки в 2011 году.
- «Юнайтед» идет в АПЛ 13-м.
Журналист Скира: «Манчестер Юнайтед» – в продвинутых переговорах с Кавани»
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 млн человек.