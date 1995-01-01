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    Журналист Романо: «Манчестер Юнайтед» завершает сделку с Кавани»

    Нападающий Эдинсон Кавани продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». Детали обговорены, сообщил инсайдер.

    «Юнайтед» завершает сделку с Кавани! Личный контракт рассчитан до 2022 года. Агенты запросили 10 миллионов евро гонорара. «Юнайтед» считает игрока «прекрасной возможностью». Презентация ожидается в ближайшее время», – написал Фабрицио Романо.

    • Из-за финансовых требований Кавани от него ранее отказалась «Бенфика».
    • Кавани брал со сборной Уругвая Кубок Америки в 2011 году.
    • «Юнайтед» идет в АПЛ 13-м.

    Журналист Скира: «Манчестер Юнайтед» – в продвинутых переговорах с Кавани»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 млн человек.

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2781

      mutabor0992 48 минут назад

      Походу Юнайтед лет так на 5-7 опоздал...

      0
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      Рейтинг: +2975

      solodealer 49 минут назад

      Рэшфорда маловато?)

      0
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