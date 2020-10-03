Журналист Романо: «Манчестер Юнайтед» завершает сделку с Кавани»

Нападающий Эдинсон Кавани продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». Детали обговорены, сообщил инсайдер.

«Юнайтед» завершает сделку с Кавани! Личный контракт рассчитан до 2022 года. Агенты запросили 10 миллионов евро гонорара. «Юнайтед» считает игрока «прекрасной возможностью». Презентация ожидается в ближайшее время», – написал Фабрицио Романо.

Из-за финансовых требований Кавани от него ранее отказалась «Бенфика».

Кавани брал со сборной Уругвая Кубок Америки в 2011 году.

«Юнайтед» идет в АПЛ 13-м.

Журналист Скира: «Манчестер Юнайтед» – в продвинутых переговорах с Кавани»