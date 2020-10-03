Айртон: «Надеюсь, моя голевая серия продолжится в матче с «Зенитом»

Левый защитник «Спартака» Айртон выразил надежду, что ему удастся забить «Зениту» в матче десятого тура РПЛ.
– В матче с «Зенитом» ждать продолжения твоей голевой серии?
– Я на это очень надеюсь. Тренировался, работал над этим, в том числе сегодня. Независимо от того, получится ли у меня забить или сделать голевую передачу, самое главное – помочь своей команде для того, чтобы одержать победу в игре.
- Неделю назад Айртон оформил дубль в поединке с «Тамбовом» (2:0).
- Матч «Спартак» – «Зенит» состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.
- По итогам девяти туров команды делят лидерство в РПЛ.
Источник: Ютуб-канал «Спартака»