Айртон: «Надеюсь, моя голевая серия продолжится в матче с «Зенитом»

Левый защитник «Спартака» Айртон выразил надежду, что ему удастся забить «Зениту» в матче десятого тура РПЛ.

– В матче с «Зенитом» ждать продолжения твоей голевой серии?

– Я на это очень надеюсь. Тренировался, работал над этим, в том числе сегодня. Независимо от того, получится ли у меня забить или сделать голевую передачу, самое главное – помочь своей команде для того, чтобы одержать победу в игре.