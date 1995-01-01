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    Айртон: «Надеюсь, моя голевая серия продолжится в матче с «Зенитом»

    Левый защитник «Спартака» Айртон выразил надежду, что ему удастся забить «Зениту» в матче десятого тура РПЛ.

    – В матче с «Зенитом» ждать продолжения твоей голевой серии?

    – Я на это очень надеюсь. Тренировался, работал над этим, в том числе сегодня. Независимо от того, получится ли у меня забить или сделать голевую передачу, самое главное – помочь своей команде для того, чтобы одержать победу в игре.

    • Неделю назад Айртон оформил дубль в поединке с «Тамбовом» (2:0).
    • Матч «Спартак» – «Зенит» состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.
    • По итогам девяти туров команды делят лидерство в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 11:31
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3629

      playsh 7 минут назад

      Забивать найдётся кому,а ты ворота закрой на замок,а то хвалёный Джи то и дело позицию теряет.Ну а так-то забивай на здоровье,кто же против.Удачи,Спартачи.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2585

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      если только в свои ворота

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8772

      alarm 1 час назад

      симулянт косорылый
      https://bombardir.ru/news/611700

      2
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