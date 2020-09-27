РПЛ. «Ахмат» выиграл у «Урала» и прервал трехматчевую серию из поражений

«Ахмат» в девятом туре РПЛ на своем поле обыграл «Урал» со счетом 2:0.

Грозненцы прервали серию из трех подряд поражений и поднялись на восьмое место. Екатеринбуржцы занимают 11-ю строчку.

Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

Ахмат (Грозный) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мелкадзе, 2; 2:0 – Бериша, 57 (с пенальти)

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Ненахов, Анхель, Быстров, Тимофеев (Иванов, 74), Ильин (Кармаев, 82), Бериша (Умаев, 73), Исмаэл (Швец, 60), Харин (Садулаев, 61), Мелкадзе.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Подберезкин (Бавин, 34), Йовичич (Емельянов, 54), Калинин, Егорычев (Магомадов, 77), Эль-Кабир, Мишкин (Рыков, 40), Панюков (Караев, 77).

Предупреждения: Харин, 32; Бериша, 42; Ненахов, 46; Садулаев, 78; Кармаев, 85 – Страндберг, 24; Рыков, 64.

Удаления: нет – Страндберг, 38 (вторая ж.к.)

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