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    РПЛ. «Ахмат» выиграл у «Урала» и прервал трехматчевую серию из поражений

    «Ахмат» в девятом туре РПЛ на своем поле обыграл «Урал» со счетом 2:0.

    Грозненцы прервали серию из трех подряд поражений и поднялись на восьмое место. Екатеринбуржцы занимают 11-ю строчку.

    Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

    Ахмат (Грозный) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мелкадзе, 2; 2:0 – Бериша, 57 (с пенальти)

    «Ахмат»: Гудиев, Семенов, Ненахов, Анхель, Быстров, Тимофеев (Иванов, 74), Ильин (Кармаев, 82), Бериша (Умаев, 73), Исмаэл (Швец, 60), Харин (Садулаев, 61), Мелкадзе.

    «Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Подберезкин (Бавин, 34), Йовичич (Емельянов, 54), Калинин, Егорычев (Магомадов, 77), Эль-Кабир, Мишкин (Рыков, 40), Панюков (Караев, 77).

    Предупреждения: Харин, 32; Бериша, 42; Ненахов, 46; Садулаев, 78; Кармаев, 85 – Страндберг, 24; Рыков, 64.

    Удаления: нет – Страндберг, 38 (вторая ж.к.)

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:31
    Комментарии6
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      Рейтинг: +9

      nabo45 12 минут назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " nabo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

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      Рейтинг: +1001

      Спартак гуно знают все 23 минуты назад

      1 бровь, 2 глаза, а я девочка с Кавказа.
      =))))

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      Рейтинг: +999

      моэм 24 минуты назад

      Думаю Талалаев скоро поседеет от переживаний … Ахмат разбазаривает просто огромное количество 100% голевых моментов … с Уралом удалось ноги унести … вовремя пришёл Мелкадзе … его гол здорово раскрепостил Ахмат... но будь у Урала Бикфалви не было бы удаления и была бы ничья...это не к тому что "если бы у бабушки..." а к тому что надо что то делать с реализацией , СРОЧНО!!!!

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      Рейтинг: +10471

      Alimpasha 40 минут назад

      Могли забить больше, с реализацией большая беда,2-ой пеналь уже не забивают.

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      Рейтинг: +379

      Урия Гип 2 51 минуту назад

      Урал в ЕК собирался?

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      Рейтинг: +2456

      vsespartak01 51 минуту назад

      да уж!урал слабоватенько че то!

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