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    Влашич, Зайнутдинов, Эджуке выйдут с первых минут у ЦСКА; Куликов, Смолов, Эдер – в старте у «Локомотива»

    Стали известны составы на игру девятого тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом».

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Магнуссон, Карпов, Кучаев, Обляков, Бистрович, Влашич, Зайнутдинов, Эджуке.

    Запасные: Тороп, Васин, Котин, Дзагоев, Тикнизян, Сигурдссон, Чалов, Гайч, Шкурин.

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Миранчук, Куликов, Магкеев, Смолов, Эдер.

    Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Сильянов, Райкович, Жемалетдинов, Рыбчинский, Тугарев, Мухин, Иосифов, Джорджевич, Камано.

    «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча, начало в 19:00 по московскому времени.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1545

      PAREVG. 29 минут назад

      Удачи, Локо!!!!!!!!!
      Ждем победы!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +1985

      neim 39 минут назад

      Ну что, поболеем сегодня за ЦСКА и пожелаем ему удачи ?

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      Рейтинг: +882

      elessar arnor 1 час назад

      как бы Дзаге в таком составе места нет, селяви

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      Рейтинг: +343

      Dr.Metal 1 час назад

      вперед, ЦСКА!

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      Рейтинг: +2456

      vsespartak01 > Dr.Metal 52 минуты назад

      вперед локо!ждем красивого футбола и без скандалов!

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