Влашич, Зайнутдинов, Эджуке выйдут с первых минут у ЦСКА; Куликов, Смолов, Эдер – в старте у «Локомотива»

Стали известны составы на игру девятого тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом».

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Магнуссон, Карпов, Кучаев, Обляков, Бистрович, Влашич, Зайнутдинов, Эджуке.

Запасные: Тороп, Васин, Котин, Дзагоев, Тикнизян, Сигурдссон, Чалов, Гайч, Шкурин.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Миранчук, Куликов, Магкеев, Смолов, Эдер.

Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Сильянов, Райкович, Жемалетдинов, Рыбчинский, Тугарев, Мухин, Иосифов, Джорджевич, Камано.

«Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча, начало в 19:00 по московскому времени.