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Четыре игрока «Краснодара» могут пропустить матч с ПАОКом

27 сентября 2020, 17:21
15

Несколько игроков «Краснодара» рискуют из-за травм пропустить ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против ПАОКа.

По информации «Спорт-Экспресса», вероятнее всего, игру пропустят форварды Вандерсон и Маркус Берг – оба были заменены в матче 9-го тура РПЛ с «Сочи». Также под вопросом участие в игре защитника Сергея Петрова и полузащитника Кайо.

Встреча с ПАОКом состоится 30 сентября в Салониках.

  • В первом матче «Краснодар» обыграл греков со счетом 2:1.
  • Южане идут в РПЛ на шестом месте.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Краснодар ПАОК Берг Маркус Петров Сергей Вандерсон Кайо
Комментарии (15)
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vsespartak01
1601217462
ну это ваще катастрофа!здоровья и выздоровления конечно!но но но.....
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Retiremen_VMF
1601218662
Ровно 2 матча смогли сыграть нормальным составом.
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Сильвербой
1601221442
Дааа, хотелось бы верить что Мусаев что-то придумает, но как в это верить, не совсем понятно!
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Tsigan
1601223537
Опять двадцать пять.
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fhnv
1601225458
постоянно у всех команд одно и тоже из в года в год
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fhnv
1601225661
Мусаев ! Чем ты думал перед встречей с сочи ? Тем на чём сидишь?
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Кузьмич на трибуне
1601227561
Вандерсон точно пропустит. Вместо него будет Уткин. Берг и Петров -железные. этих не просто выбить из седла. Есть Шапи ,Вместо Кайо есть Сорокин. Газинский уже в строю. При желании усидеть на двух стульях нужно помнить, что ножек всё равно всего четыре. Посмотрим. У Соркина , Шапи, Уткина есть хороший шанс доказать свою профпригодность и застолбить место в основе. Вот уж по истине мотивация сверх-предельная. Посмотрим что из этого получится . Болеем за наш Российский клуб. Пока никого не хвалим. пока всех наших ругаем, ругаем и ругаем. Да все плохо. Да тренер слабый, да команда не сыграна, да не хватает Маурисио Перейры и Гранквиста, да в нападении нет игрока, да всё плохо.
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ШАХ
1601232260
На первый (Динамо М.), второй (Ростов.) третий Краснодар Рассчитайсь! Третий, к первому и второму марш на выход. !!!
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Январь 59
1601272019
Надеьсь в очередной раз обойдётся без глупостей в обороне. Надеемся на победу , но и ничейный результат устроит. Дома Греки на порядок сильнее. Поэтому не расслабляется и стараемся забить. Это сильно усложняет задачу сопернику. Пока что считаем , что шансы равные.
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Вальдемар IV
1601294798
надо было хоть добирать очков с сочи, а то как обычно за двумя яйцами, и без трофеев
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