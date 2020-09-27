Четыре игрока «Краснодара» могут пропустить матч с ПАОКом

Несколько игроков «Краснодара» рискуют из-за травм пропустить ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против ПАОКа.
По информации «Спорт-Экспресса», вероятнее всего, игру пропустят форварды Вандерсон и Маркус Берг – оба были заменены в матче 9-го тура РПЛ с «Сочи». Также под вопросом участие в игре защитника Сергея Петрова и полузащитника Кайо.
Встреча с ПАОКом состоится 30 сентября в Салониках.
- В первом матче «Краснодар» обыграл греков со счетом 2:1.
- Южане идут в РПЛ на шестом месте.
Источник: «Спорт-Экспресс»