Четыре игрока «Краснодара» могут пропустить матч с ПАОКом

Несколько игроков «Краснодара» рискуют из-за травм пропустить ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против ПАОКа.

По информации «Спорт-Экспресса», вероятнее всего, игру пропустят форварды Вандерсон и Маркус Берг – оба были заменены в матче 9-го тура РПЛ с «Сочи». Также под вопросом участие в игре защитника Сергея Петрова и полузащитника Кайо.

Встреча с ПАОКом состоится 30 сентября в Салониках.