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    Четыре игрока «Краснодара» могут пропустить матч с ПАОКом

    Несколько игроков «Краснодара» рискуют из-за травм пропустить ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против ПАОКа.

    По информации «Спорт-Экспресса», вероятнее всего, игру пропустят форварды Вандерсон и Маркус Берг – оба были заменены в матче 9-го тура РПЛ с «Сочи». Также под вопросом участие в игре защитника Сергея Петрова и полузащитника Кайо.

    Встреча с ПАОКом состоится 30 сентября в Салониках.

    • В первом матче «Краснодар» обыграл греков со счетом 2:1.
    • Южане идут в РПЛ на шестом месте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1228

      Tsigan 6 минут назад

      Опять двадцать пять.

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      Рейтинг: +6409

      Сильвербой 41 минуту назад

      Дааа, хотелось бы верить что Мусаев что-то придумает, но как в это верить, не совсем понятно!

      0
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      Рейтинг: +1271

      Retiremen_VMF 1 час назад

      Ровно 2 матча смогли сыграть нормальным составом.

      0
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      Рейтинг: +16861

      bset 1 час назад

      А ПАОК приберег своих игроков ради еврокубков. Может и Краснодару стоило так сделать? Я думаю, болельщики не расстроились бы и после 0:5 от Сочи, если бы Краснодар в итоге впервые в истории попал в групповой этап ЛЧ.

      Хотя еще большой вопрос, что для нас лучше - группа ЛЧ или группа ЛЕ, ведь там набирать очки легче.

      2
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      Рейтинг: +2456

      vsespartak01 1 час назад

      ну это ваще катастрофа!здоровья и выздоровления конечно!но но но.....

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