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    Metaratings: «Аталанта» попросит РФС не вызывать Миранчука на октябрьские матчи сборной

    «Аталанта» не хочет, чтобы ее полузащитник Алексей Миранчук был задействован в октябрьских матчах сборной России. В Италии полагают, что футболист должен полностью восстановиться от травмы.

    Как пишет Metaratings, «Аталанта» с соответствующей просьбой обратится в РФС. Сейчас Миранчук занимается по индивидуальной программе; его возвращение к матчам планируется на середину октября.

    • Планируется, что сборная России огласит состав на ближайшие матчи завтра, 28 сентября.
    • В октябре россияне проведут три матча.
    • «Аталанта» купила Миранчука у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings

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