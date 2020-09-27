Metaratings: «Аталанта» попросит РФС не вызывать Миранчука на октябрьские матчи сборной

«Аталанта» не хочет, чтобы ее полузащитник Алексей Миранчук был задействован в октябрьских матчах сборной России. В Италии полагают, что футболист должен полностью восстановиться от травмы.
Как пишет Metaratings, «Аталанта» с соответствующей просьбой обратится в РФС. Сейчас Миранчук занимается по индивидуальной программе; его возвращение к матчам планируется на середину октября.
- Планируется, что сборная России огласит состав на ближайшие матчи завтра, 28 сентября.
- В октябре россияне проведут три матча.
- «Аталанта» купила Миранчука у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
Источник: Metaratings