Глушенков прооперирован в Риме после разрыва крестообразной связки

Скорее выздоравливать !
Пресс-служба «Спартака» сообщила, что полузащитник Максим Глушенков перенес операцию в римской клинике.
Ранее у 21-летнего футболиста диагностировали разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.
«Сегодня в Риме Максиму Глушенкову проведена операция по восстановлению крестообразных связок.
Через несколько дней наш боец уже приступит к восстановлению. В расположение «Спартака» Глушенков вернeтся через пару недель. Ждeм на поле, Макс!» – говорится в публикации московского клуба в твиттере.
- В текущем сезоне Глушенков провел за «Спартак» пять матчей, результативными действиями не отличался.
- Обычно после подобного рода травм футболисты восстанавливаются не менее шести месяцев.
Сегодня в Риме Максиму Глушенкову проведена операция по восстановлению крестообразных связокЧерез несколько дней наш боец уже приступит к восстановлению. В расположение «Спартака» Глушенков вернeтся через пару недель.Ждeм на поле, Макс! pic.twitter.com/Z91Odzwmif— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 25, 2020