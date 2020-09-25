Глушенков прооперирован в Риме после разрыва крестообразной связки

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что полузащитник Максим Глушенков перенес операцию в римской клинике.

Ранее у 21-летнего футболиста диагностировали разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.

«Сегодня в Риме Максиму Глушенкову проведена операция по восстановлению крестообразных связок.

Через несколько дней наш боец уже приступит к восстановлению. В расположение «Спартака» Глушенков вернeтся через пару недель. Ждeм на поле, Макс!» – говорится в публикации московского клуба в твиттере.

В текущем сезоне Глушенков провел за «Спартак» пять матчей, результативными действиями не отличался.

Обычно после подобного рода травм футболисты восстанавливаются не менее шести месяцев.