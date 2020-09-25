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    Глушенков прооперирован в Риме после разрыва крестообразной связки

    Пресс-служба «Спартака» сообщила, что полузащитник Максим Глушенков перенес операцию в римской клинике.

    Ранее у 21-летнего футболиста диагностировали разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.

    «Сегодня в Риме Максиму Глушенкову проведена операция по восстановлению крестообразных связок.

    Через несколько дней наш боец уже приступит к восстановлению. В расположение «Спартака» Глушенков вернeтся через пару недель. Ждeм на поле, Макс!» – говорится в публикации московского клуба в твиттере.

    • В текущем сезоне Глушенков провел за «Спартак» пять матчей, результативными действиями не отличался.
    • Обычно после подобного рода травм футболисты восстанавливаются не менее шести месяцев.

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    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 18:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3346

      NewLife 13 минут назад

      Скорее выздоравливать !

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