Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Две команды - Зенит и Краснодар оставить и будя. Остальные - откровенный хлам!
Отставание России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА выросло до 4,93 баллов по итогам вчерашних матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
В этот день «Ростов» проиграл израильскому «Маккаби» (1:2), а португальские «Риу Аве» и «Спортинг» обыграли турецкий «Бешикташ» (1:1, 4:2 – по пенальти) и шотландский «Абердин» (1:0).
Эти победы позволили Португалии увеличить отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА до 4.934 баллов. В активе России, занимающей седьмое место в рейтинге, 35,715 балла. У Португалии, располагающейся на строчку выше – 40,649.
- «Ростов» стал вторым российским клубом, вылетевшим из Лиги Европы. Ранее борьбу в турнире завершило московское «Динамо» – столичный клуб уступил тбилисскому «Локомотиву» (1:2) во втором раунде квалификации Лиги Европы.