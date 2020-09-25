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  • Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

25 сентября 2020, 09:45
20

Отставание России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА выросло до 4,93 баллов по итогам вчерашних матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

В этот день «Ростов» проиграл израильскому «Маккаби» (1:2), а португальские «Риу Аве» и «Спортинг» обыграли турецкий «Бешикташ» (1:1, 4:2 – по пенальти) и шотландский «Абердин» (1:0).

Эти победы позволили Португалии увеличить отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА до 4.934 баллов. В активе России, занимающей седьмое место в рейтинге, 35,715 балла. У Португалии, располагающейся на строчку выше – 40,649.

  • «Ростов» стал вторым российским клубом, вылетевшим из Лиги Европы. Ранее борьбу в турнире завершило московское «Динамо» – столичный клуб уступил тбилисскому «Локомотиву» (1:2) во втором раунде квалификации Лиги Европы.

Источник: ТАСС
Лига Европы Ростов Маккаби Х Динамо
Комментарии (20)
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paracetamol
1601016827
Две команды - Зенит и Краснодар оставить и будя. Остальные - откровенный хлам!
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vladimir-7
1601017573
Всё закономерно и обжалованию не подлежит.
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oyabun
1601017974
Португальский «Риу Аве» - это что? Но выигрывает же! Стыдно за наши клубы..
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Нас Много
1601020276
Хватит Португалию считать конкурентом, когда нас Украина скоро обгонит...
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MEHROJ ЗЕНИТ
1601021270
Чо удивляться, когда каждый год одно и тужу картину наблюдаем
Скоро Голландия и Украина догонят нас
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geroin161
1601021476
Спасибо центру за это (с)
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Cules2013
1601022554
С одной стороны - плохо. С другой, смотря на наши ежегодные провалы в еврокубках, удивляешься, как это мы до сих пор умудрялись обгонять такие футбольные страны, как Португалию и Голландию. Португалию уже не обгоняем. И как быстро-то слились, за 2 сезона буквально. Это ещё постараться так нужно.
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neveldomha
1601023108
Какая к черту Португалия, там уже Бельгия с Голландией на пятки давят.
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Просто-333
1601024492
Лучше смотрите, кто нас догоняет...
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Январь 59
1601028184
С такими командами как Ростов и Динамо, мы отстанем и от Венгрии, Польши и Словакии.с другой стороны это и хорошо. Будет одна команда в ЛЧ и две в ЛЕ. А семь команд для России в ЕК это роскошь. Хочу задать вопрос Динамо и Ростову, на кой хрен вы полезли в зону ЕК, если после первого матча у вас задача:"Концентрация на ЧР, с задачей выйти в ЕК?"
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