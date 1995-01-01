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    Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

    Отставание России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА выросло до 4,93 баллов по итогам вчерашних матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

    В этот день «Ростов» проиграл израильскому «Маккаби» (1:2), а португальские «Риу Аве» и «Спортинг» обыграли турецкий «Бешикташ» (1:1, 4:2 – по пенальти) и шотландский «Абердин» (1:0).

    Эти победы позволили Португалии увеличить отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА до 4.934 баллов. В активе России, занимающей седьмое место в рейтинге, 35,715 балла. У Португалии, располагающейся на строчку выше – 40,649.

    • «Ростов» стал вторым российским клубом, вылетевшим из Лиги Европы. Ранее борьбу в турнире завершило московское «Динамо» – столичный клуб уступил тбилисскому «Локомотиву» (1:2) во втором раунде квалификации Лиги Европы.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8398

      paracetamol 11 минут назад

      Две команды - Зенит и Краснодар оставить и будя. Остальные - откровенный хлам!

      0
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      Рейтинг: -1049

      Стыдно за зенит > paracetamol 5 минут назад

      Вонючих бомжей расформировать надо.
      Гомосеки позорные, даже с покупной жеребьевкой вечно сосут.

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