Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Отставание России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА выросло до 4,93 баллов по итогам вчерашних матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

В этот день «Ростов» проиграл израильскому «Маккаби» (1:2), а португальские «Риу Аве» и «Спортинг» обыграли турецкий «Бешикташ» (1:1, 4:2 – по пенальти) и шотландский «Абердин» (1:0).

Эти победы позволили Португалии увеличить отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА до 4.934 баллов. В активе России, занимающей седьмое место в рейтинге, 35,715 балла. У Португалии, располагающейся на строчку выше – 40,649.