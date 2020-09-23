Председатель совета директоров «Локо»: «Первый раз слышу о договоренности с Кузяевым»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что не знает о договоренности между московским клубом и полузащитником Далером Кузяевым.

«Мне интересно было об этом прочитать, потому что я первый раз об этом слышу. Это слухи? Еще раз, я первый раз слышу об этом», — прокомментировал Мещеряков.