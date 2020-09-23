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    Председатель совета директоров «Локо»: «Первый раз слышу о договоренности с Кузяевым»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что не знает о договоренности между московским клубом и полузащитником Далером Кузяевым.

    «Мне интересно было об этом прочитать, потому что я первый раз об этом слышу. Это слухи? Еще раз, я первый раз слышу об этом», — прокомментировал Мещеряков.

    • «СЭ» сообщал, что «Локомотив» почти договорился с игроком о контракте.
    • По информации Metaratings, москвичи готовы предложить Кузяеву зарплату в 3 миллиона евро в год и подписной бонус в 2-3 миллиона.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8370

      paracetamol 4 минуты назад

      Левая рука не знает, что делает правая. Вот такое вот руководство!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1266

      ФК Пупсик 2 часа назад

      Может агент все мутит?

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