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Вилков – главный судья матча ЦСКА – «Локомотив»

22 сентября 2020, 22:34
11

РФС назначил арбитров на матчи девятого тура РПЛ. Встречу ЦСКА«Локомотив» в поле обслужит нижегородец Михаил Вилков.

«Тамбов» – «Спартак»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Роман Милюченко; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Артем Любимов; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Тарас Безубяк.

«Зенит» – «Уфа»: судья – Алексей Сухой; ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Николай Еремин; инспектор – Владимир Енютин.

«Сочи» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Андрей Веретешкин; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Владимир Овчинников.

«Арсенал» – «Ростов»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Адлан Хатуев; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Артем Любимов; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Гаряфий Жафяров.

«Ахмат» – «Урал»: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Антон Кобзев, Рашид Абусуев; резервный судья – Лаша Верулидзе; VAR – Игорь Панин; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Лапочкин.

ЦСКА – «Локомотив»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Илья Елеференко; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Сергей Карасев; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Николай Левников.

«Ротор» – «Рубин»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Химки» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Николай Иванов.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Вилков Михаил
Комментарии (11)
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derrik2000
1600804240
Вот, ёпрст, НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ ))))) А на VAR - ирония судьбы! - Карасёв. )))))))))))))))
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vladimir-7
1600805696
Видков будет тормозить продвижение ЦСКА к Зениту.
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BRO_football
1600807391
Ох и весело же будет! Готовьте успокоительное!
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filosof sparty
1600808017
Ну это же просто издевательство над здравым смыслом! Что этот Вилков, что косоглазый Иванов просто постоянно косячат, а их вместо отлучения на дерби ставят)))). Делаем выводы
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морозз
1600808681
Вилкову давно надо было дать подсрачник и гнать из нашего футбола пинками! Вместо этого, он будет проводить топовый матч и как всегда косорезить! Любимый арбитр Миллера и Гинера, Локомотив обречён!
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Skull_Boy
1600842021
Ну значит ЦСКА проиграет, нужно отрабатывать контракт с мешками и всячески тормозить конкурентов, если сами играть не могут
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portero
1600850192
Пусть уж тур без косяков пройдёт, ЦСКА думаю выиграет...
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kolomencewviktor
1600853932
Обезопасить себя на дороге теперь можно и нужно делать, я вот поставил себе видеорегистратор с радар-детектором и уберег себя от штрафов и подстав. Реально крутая штука и выгодная вещь ( я брал за 2500 )))))), уже избежал несколько штрафов, я брал вот такой!!!!!! ------- https://l.khrmff.ru/ZRM
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paracetamol
1600853973
Что значит Алексей Сухой? Может лучше был бы Мокрый?
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zigbert
1600871502
Вилков упертый судья и может как бы невзначай топить одну из команд.
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