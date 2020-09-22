Вилков – главный судья матча ЦСКА – «Локомотив»

РФС назначил арбитров на матчи девятого тура РПЛ. Встречу ЦСКА – «Локомотив» в поле обслужит нижегородец Михаил Вилков.
«Тамбов» – «Спартак»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Роман Милюченко; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Артем Любимов; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Тарас Безубяк.
«Зенит» – «Уфа»: судья – Алексей Сухой; ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Николай Еремин; инспектор – Владимир Енютин.
«Сочи» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Андрей Веретешкин; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Владимир Овчинников.
«Арсенал» – «Ростов»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Адлан Хатуев; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Артем Любимов; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Гаряфий Жафяров.
«Ахмат» – «Урал»: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Антон Кобзев, Рашид Абусуев; резервный судья – Лаша Верулидзе; VAR – Игорь Панин; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Лапочкин.
ЦСКА – «Локомотив»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Илья Елеференко; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Сергей Карасев; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Николай Левников.
«Ротор» – «Рубин»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Юрий Баскаков.
«Химки» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Николай Иванов.