Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?

    Вилков – главный судья матча ЦСКА – «Локомотив»

    РФС назначил арбитров на матчи девятого тура РПЛ. Встречу ЦСКА«Локомотив» в поле обслужит нижегородец Михаил Вилков.

    «Тамбов» – «Спартак»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Роман Милюченко; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Артем Любимов; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Тарас Безубяк.

    «Зенит» – «Уфа»: судья – Алексей Сухой; ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Николай Еремин; инспектор – Владимир Енютин.

    «Сочи» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Андрей Веретешкин; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Владимир Овчинников.

    «Арсенал» – «Ростов»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Адлан Хатуев; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Артем Любимов; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Гаряфий Жафяров.

    «Ахмат» – «Урал»: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Антон Кобзев, Рашид Абусуев; резервный судья – Лаша Верулидзе; VAR – Игорь Панин; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Лапочкин.

    ЦСКА – «Локомотив»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Илья Елеференко; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Сергей Карасев; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Николай Левников.

    «Ротор» – «Рубин»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Юрий Баскаков.

    «Химки» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Николай Иванов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:34
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12988

      vladimir-7 5 минут назад

      Видков будет тормозить продвижение ЦСКА к Зениту.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11161

      derrik2000 29 минут назад

      Вот, ёпрст, НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ )))))
      А на VAR - ирония судьбы! - Карасёв. )))))))))))))))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79251
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru