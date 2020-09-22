Президент «Урала»: «Матюнин он и есть Матюнин! Вся страна видела офсайд у Дзюбы, а он – нет»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал заявление РФС, который признал, что гол нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче 8-го тура РПЛ (1:1) был забит из офсайда.

«Я не говорю, что мы бы обязательно выиграли, если бы гол Дзюбы был отменен. Может, этот гол сыграл плохую услугу «Зениту», и они немного расслабились. Не забей они на 3-й минуте, то, может, и не расслабились бы. Мы бы могли и не выиграть. Дело в другом. В каждой игре судьи что-то придумывают. Я не против судей. Я видел лицо Карасева и линейного арбитра, которые были уверены, что Дзюба в офсайде, а VAR говорит, что все хорошо. Теперь эпизод разобрали, и оказалось, что линию нарисовали неправильно.

Матюнин он и есть Матюнин! Когда мы с «Рубином» играли, он и там искал с Сухим какие-то 2 сантиметра у Панюкова. Как они рисуют все эти линии, неясно. Вся страна видела офсайд, а Матюнин – нет. Вот это предвзятость. Мое мнение, конечно, может быть ошибочным. Я против VAR. Ошибки украшают футбол: судьи ошибаются, футболисты с двух метров не попадают. Марадона рукой англичанам забил, до сих пор все это вспоминают. Судейские ошибки разбирают годами, и это тоже разговор о футболе.

Матюнин, может, сам себя накручивает и ошибается. Но нашу команду ему не надо судить. Неправильно это все. Самое главное, когда с судьями говоришь – им невозможно что-то доказать. Журналисты, болельщики, тренеры и спортсмены все видят, а судьи не понимают. Им кажется, что их зря критикуют», – сказал Иванов.