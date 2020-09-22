Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Урала»: «Матюнин он и есть Матюнин! Вся страна видела офсайд у Дзюбы, а он – нет»

Президент «Урала»: «Матюнин он и есть Матюнин! Вся страна видела офсайд у Дзюбы, а он – нет»

22 сентября 2020, 18:36
52

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал заявление РФС, который признал, что гол нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче 8-го тура РПЛ (1:1) был забит из офсайда.

«Я не говорю, что мы бы обязательно выиграли, если бы гол Дзюбы был отменен. Может, этот гол сыграл плохую услугу «Зениту», и они немного расслабились. Не забей они на 3-й минуте, то, может, и не расслабились бы. Мы бы могли и не выиграть. Дело в другом. В каждой игре судьи что-то придумывают. Я не против судей. Я видел лицо Карасева и линейного арбитра, которые были уверены, что Дзюба в офсайде, а VAR говорит, что все хорошо. Теперь эпизод разобрали, и оказалось, что линию нарисовали неправильно.

Матюнин он и есть Матюнин! Когда мы с «Рубином» играли, он и там искал с Сухим какие-то 2 сантиметра у Панюкова. Как они рисуют все эти линии, неясно. Вся страна видела офсайд, а Матюнин – нет. Вот это предвзятость. Мое мнение, конечно, может быть ошибочным. Я против VAR. Ошибки украшают футбол: судьи ошибаются, футболисты с двух метров не попадают. Марадона рукой англичанам забил, до сих пор все это вспоминают. Судейские ошибки разбирают годами, и это тоже разговор о футболе.

Матюнин, может, сам себя накручивает и ошибается. Но нашу команду ему не надо судить. Неправильно это все. Самое главное, когда с судьями говоришь – им невозможно что-то доказать. Журналисты, болельщики, тренеры и спортсмены все видят, а судьи не понимают. Им кажется, что их зря критикуют», – сказал Иванов.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Дзюба Артем Иванов Григорий Матюнин Алексей
Комментарии (52)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1600789335
Ошибаться в пользу синита безнаказанно, в другую сторону - чревато. Пока в руководстве Газпром.
Ответить
derrik2000
1600789725
"Вся страна видела офсайд, а Матюнин – нет. Вот это предвзятость." Что значит - "вся страна видела"??? У "ВСЕЙ СТРАНЫ" НЕТ "малюсенького 3-х этажного домишки", который требует достройки, а у Матюнина - ЕСТЬ. Так что, ты не равняй, понимаешь! )))))))))))))))))))
Ответить
кто там
1600790404
А Бомбардир писал к этому матчу - бзенит потерял очки с Уралом... кто ещё потерял..
Ответить
MaxRnD
1600790405
Как рисут, как рисуют ....? Очень просто рисуют - в нужном месте делают волшебный зигзаг
Ответить
Hektor 84
1600790907
А что когда линию рисовали по голове шлюбы не увидели его ногу в офсайде? Или они мысленно ее отрубили? Рыбчинский когда зине забил прям увидели что у него на два сантиметра в офсайд залезла. А тут пол стопы не увидели! Они не линию чертили , а кривую походу.
Ответить
vlad10180v
1600790923
ЗЕНИТ ЭТО НЕ КОМАНДА ЭТО ВСЕЙ СТРАНЕ ПОНЯТНО КТО ОНИ
Ответить
dva064
1600792165
А чем думал РФС когда отдавал ВАР на откуп Газпрому,хозяину одного из клубов лиги?????Ведь было более выгодное предложение от Ростелекома,и дешевле и более продвинутое оборудование ,и плюс сроки Ростелеком предлагал сделать всё это быстрее,,,,,нет выбрали предложение Газпром -медиа(Матч тв)
Ответить
Владислав Vlad
1600792359
ВАР нужен. Ошиблась не система видеопомощи арбитрам, а судейка. А без ВАР будут одни слова - мол посмотрите - опять зинаиду тянут, а где доказательства. А здесь уже чёткий рисунок - все видят, как судейки подсуживают. Вот и получается - На ВАР должны сидеть судьи из другого судейского корпуса. Судьи, которые будут чётко исполнять обязанности видеоассистента. Видно же, что судьи из судейского корпуса не справляются с ВАР.
Ответить
Сильвербой
1600793849
Да все он видел, просто в данной игре, с Уралом, играла команда, владельцы которой, в этой стране могут делать все что им угодно!!!
Ответить
Skull_Boy
1600795831
Да не бойся скоро ЛЧ и будем СНОВА ржать и уже так 5 лет подряд ржу над Зенитом в ЛЧ, который су_ка 5 лет подряд не может выйти из самой легкой группы учитывая, что ЦСКА, Спартаку или Локо постоянно попадается гранд то Интер, то Ливер, то Юве, то Бавария, то МС или МЮ, то Реал и т.д. и как не странно стараются бьются, а эти наоборот в чистую даже дохлую Валенсию или Бенфику обыграть не могут и хочу глянуть например когда достанутся в группе Атлетико М, Зальцбург и Наполи, вот там точно будет изнасилование девочки и надеюсь заметили вы или нет, но как толку за жопу схватили Еськова, то Зенит так после итогов полиграфа с 4 тура, где кстати тоже был забит левый гол даже бл9 Тамбову, толком по игре ничего показать не может, да и результата нет, и пора уже ребята создавать свой чемпионат без подставных команд и продажки в желтых майках, да и хрен с ним Европой будем начинать с первого круга и лет так через 10 все придет в норму, но хоть радость от игр будет, а не очередной понос в сторону, как ни странно ПОСТОЯННО, одной команды и их е_6аного продажного кабинета, а теперь самое смешное этот пи_др Еськов учит бл9 других судей, как работать на матчах это ли не цирк
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
1
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
8
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+