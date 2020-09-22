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    Президент «Урала»: «Матюнин он и есть Матюнин! Вся страна видела офсайд у Дзюбы, а он – нет»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал заявление РФС, который признал, что гол нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче 8-го тура РПЛ (1:1) был забит из офсайда.

    «Я не говорю, что мы бы обязательно выиграли, если бы гол Дзюбы был отменен. Может, этот гол сыграл плохую услугу «Зениту», и они немного расслабились. Не забей они на 3-й минуте, то, может, и не расслабились бы. Мы бы могли и не выиграть. Дело в другом. В каждой игре судьи что-то придумывают. Я не против судей. Я видел лицо Карасева и линейного арбитра, которые были уверены, что Дзюба в офсайде, а VAR говорит, что все хорошо. Теперь эпизод разобрали, и оказалось, что линию нарисовали неправильно.

    Матюнин он и есть Матюнин! Когда мы с «Рубином» играли, он и там искал с Сухим какие-то 2 сантиметра у Панюкова. Как они рисуют все эти линии, неясно. Вся страна видела офсайд, а Матюнин – нет. Вот это предвзятость. Мое мнение, конечно, может быть ошибочным. Я против VAR. Ошибки украшают футбол: судьи ошибаются, футболисты с двух метров не попадают. Марадона рукой англичанам забил, до сих пор все это вспоминают. Судейские ошибки разбирают годами, и это тоже разговор о футболе.

    Матюнин, может, сам себя накручивает и ошибается. Но нашу команду ему не надо судить. Неправильно это все. Самое главное, когда с судьями говоришь – им невозможно что-то доказать. Журналисты, болельщики, тренеры и спортсмены все видят, а судьи не понимают. Им кажется, что их зря критикуют», – сказал Иванов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:36
    Комментарии46
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      Рейтинг: +3279

      Cleaner 33 минуты назад

      И Матюнин прекрасно видел этот офсайд. Но приказы не обсуждаются.

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      Рейтинг: +9955

      Skull_Boy 33 минуты назад

      Да не бойся скоро ЛЧ и будем СНОВА ржать и уже так 5 лет подряд ржу над Зенитом в ЛЧ, который су_ка 5 лет подряд не может выйти из самой легкой группы учитывая, что ЦСКА, Спартаку или Локо постоянно попадается гранд то Интер, то Ливер, то Юве, то Бавария, то МС или МЮ, то Реал и т.д. и как не странно стараются бьются, а эти наоборот в чистую даже дохлую Валенсию или Бенфику обыграть не могут и хочу глянуть например когда достанутся в группе Атлетико М, Зальцбург и Наполи, вот там точно будет изнасилование девочки и надеюсь заметили вы или нет, но как толку за жопу схватили Еськова, то Зенит так после итогов полиграфа с 4 тура, где кстати тоже был забит левый гол даже бл9 Тамбову, толком по игре ничего показать не может, да и результата нет, и пора уже ребята создавать свой чемпионат без подставных команд и продажки в желтых майках, да и хрен с ним Европой будем начинать с первого круга и лет так через 10 все придет в норму, но хоть радость от игр будет, а не очередной понос в сторону, как ни странно ПОСТОЯННО, одной команды и их е_6аного продажного кабинета, а теперь самое смешное этот пи_др Еськов учит бл9 других судей, как работать на матчах это ли не цирк

      1
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      Рейтинг: +256

      vikrub 1 час назад

      Поэтому я в тысячный раз предлагаю что бы в послематчевых конференциях тренеров команд принимали участие и главный арбитр и главный ВАРщик.

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      Рейтинг: +6339

      Сильвербой 1 час назад

      Да все он видел, просто в данной игре, с Уралом, играла команда, владельцы которой, в этой стране могут делать все что им угодно!!!

      5
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      Рейтинг: +684

      Юрэс 1 час назад

      Ааааа у Газпрома есть букмекерская контора?????

      0
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      Рейтинг: +1222

      Джой 1 час назад

      Офсайд был и обсуждать тут нечего.
      Дисквалифицировать VAR на 6 матчей с участием Зенита. (Говорю как болельщик Зенита)

      1
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      Рейтинг: +1701

      seth343 > Джой 29 минут назад

      Дак там главного судью зарядят)))) Вот и все))))

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      Рейтинг: +7105

      JTherry > seth343 23 минуты назад

      Карась и был "заряжен", отменил же решение бокового рефери об офсайде, пошел на поводу у ВАР или ВОР, наверное, так логичнее его называть...

      0
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      Рейтинг: +1222

      Джой > JTherry 22 минуты назад

      Вопрос остается один.
      Для чего все это делают?

      1
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      Рейтинг: +7105

      JTherry > Джой 9 минут назад

      сам-то не догадываешься?) чтобы "обнулист" был доволен... работа хоть какая-то ведется газпрёмом, хоть и не соответствующая его назначению: если там ошибка на ошибке, поражение за поражением, то можно при случае поздравить с "победой" по ЗУМу, глядишь, и пронесет Лешу, и далее будет с "кукурузины" на питерские дали любоваться...

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      Рейтинг: +1701

      seth343 > Джой 3 минуты назад

      Я ранее про это писал, для того чтобы зину вытаскивали, когда матч не складывается в их пользу...

      0
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      Рейтинг: +5206

      subbotaspartak 1 час назад

      Срамота...

      0
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      Рейтинг: +315

      Ужас Бората 1 час назад

      Просто чемпионат стал НЕСПРАВЕДЛИВЫМ! Газпром не гнушается грязными приемами и методами. Видимо, будут и дальше тянуть за уши гнусный бомжатник.

      8
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      Рейтинг: +4680

      maior-60 1 час назад

      Все правильно сказал. Доколе?

      3
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      Рейтинг: +5129

      Владислав Vlad 1 час назад

      ВАР нужен. Ошиблась не система видеопомощи арбитрам, а судейка.
      А без ВАР будут одни слова - мол посмотрите - опять зинаиду тянут, а где доказательства. А здесь уже чёткий рисунок - все видят, как судейки подсуживают.
      Вот и получается - На ВАР должны сидеть судьи из другого судейского корпуса. Судьи, которые будут чётко исполнять обязанности видеоассистента. Видно же, что судьи из судейского корпуса не справляются с ВАР.

      5
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      Рейтинг: +7105

      JTherry > Владислав Vlad 57 минут назад

      на ВАР должна работать независимая от клубных принадлежностей компания, а пока на ВАР работают судьи по рукам и ногам связанные газпрёмом, ничего хорошего от этой "игрушки" футболисты и любители футбола не увидят...

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