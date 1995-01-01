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    Агент Бэйла: «Гарет не вернется в «Реал»

    Агент Гарета Бэйла Джонатан Барнетт высказал свое недовольство отношением мадридского «Реала» к своему клиенту. Агент валлийца считает, что клуб не поддержал игрока в тяжелый период карьеры.

    «Надеюсь, тема возвращения Гарета в «Реал» больше не будет подниматься. У него все получится в «Тоттенхэме», а если он захочет остаться, то все формальности будут усоблюдены. Надеюсь, он снова полюбит футбол и будет играть так, как умеет. Но все зависит только от него.

    На мой взгляд, «Реал» недооценивал Гарета. Клуб относился к нему не так, как нужно. К футболисту, который многого достиг и провел в клубе семь лет, должны относиться иначе. Не встаю ни на чью сторону, но считаю, что поведение фанатов было позорным, а клуб остался в стороне этой ситуации и не помог Гарету», – передает слова Барнетта BBC.

    • Бэйл пытался уйти из «Реала» еще в прошлом году.
    • Вместе с «Реалом» Бэйл четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.

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    Источник: BBC

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