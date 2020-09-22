Агент Бэйла: «Гарет не вернется в «Реал»

Агент Гарета Бэйла Джонатан Барнетт высказал свое недовольство отношением мадридского «Реала» к своему клиенту. Агент валлийца считает, что клуб не поддержал игрока в тяжелый период карьеры.

«Надеюсь, тема возвращения Гарета в «Реал» больше не будет подниматься. У него все получится в «Тоттенхэме», а если он захочет остаться, то все формальности будут соблюдены. Надеюсь, он снова полюбит футбол и будет играть так, как умеет. Но все зависит только от него.

На мой взгляд, «Реал» недооценивал Гарета. Клуб относился к нему не так, как нужно. К футболисту, который многого достиг и провел в клубе семь лет, должны относиться иначе. Не встаю ни на чью сторону, но считаю, что поведение фанатов было позорным, а клуб остался в стороне этой ситуации и не помог Гарету», – передает слова Барнетта BBC.