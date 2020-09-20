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    Спортивный директор «Ювентуса» Паратичи: «Мы исключили вариант с Суаресом. Он никогда не был близок к переходу к нам»

    Форвард «Барселоны» Луис Суарес не перейдет в «Ювентус», сообщил спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи.

    «Ювентусу» нужен центральный нападающий. Мы знаем, чего хотим, и спокойно работаем над этим. Осталось 15 дней до закрытия трансферного окна, и мы никуда не торопимся.

    «Бывают и другие ситуации, не только с Джеко. Мы ищем нападающего, который сможет работать с Криштиану Роналду и Пауло Дибалой. На данный момент мы ищем одного нападающего. У нас есть свои цели, и мы постараемся их спокойно добиваться, независимо от имен.

    Суареса можно исключить из этого списка, потому что время, необходимое для получения итальянского паспорта превышает срок дедлайна трансферного окна и передачи заявки игроков на Лигу чемпионов. Мы рассматривали вариант с Суаресом, когда он был нам предложен. Он находился в процессе получения итальянского гражданства, поэтому мы оценили возможность его регистрации в конкретное время. Его переход невозможен. Он никогда не был по-настоящему близок к переходу в «Ювентус», – прокомментировал Паратичи.

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    Источник: Football Italia

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    20.09.2020 22:40
    Комментарии2
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      Рейтинг: +18255

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Правильно сделали, он опасен, он кусается!

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      Ответить
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      Рейтинг: +1754

      Dizayner 1 час назад

      а жаль, ударное трио бы получилось

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