Спортивный директор «Ювентуса» Паратичи: «Мы исключили вариант с Суаресом. Он никогда не был близок к переходу к нам»

Форвард «Барселоны» Луис Суарес не перейдет в «Ювентус», сообщил спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи.

«Ювентусу» нужен центральный нападающий. Мы знаем, чего хотим, и спокойно работаем над этим. Осталось 15 дней до закрытия трансферного окна, и мы никуда не торопимся.

«Бывают и другие ситуации, не только с Джеко. Мы ищем нападающего, который сможет работать с Криштиану Роналду и Пауло Дибалой. На данный момент мы ищем одного нападающего. У нас есть свои цели, и мы постараемся их спокойно добиваться, независимо от имен.

Суареса можно исключить из этого списка, потому что время, необходимое для получения итальянского паспорта превышает срок дедлайна трансферного окна и передачи заявки игроков на Лигу чемпионов. Мы рассматривали вариант с Суаресом, когда он был нам предложен. Он находился в процессе получения итальянского гражданства, поэтому мы оценили возможность его регистрации в конкретное время. Его переход невозможен. Он никогда не был по-настоящему близок к переходу в «Ювентус», – прокомментировал Паратичи.