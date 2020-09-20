Агент Жалолиддинова: «Жасура отзаявили из-за лимита не легионеров. Планы отдать его в аренду»

Агент Юрий Белоус, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Жасура Жалолиддинова, рассказал, что клуб отзаявил игрока от участия в РПЛ.

«Локомотив» отзаявил Жасура прежде всего из-за лимита. Вдобавок к этому, ему нужно постоянно играть. Какие планы у них? Отдать в аренду и вернуть, чтобы еще прошел сборы с командой. Но, думаю, лучше спросить у Кикнадзе», – сказал агент.