Агент Жалолиддинова: «Жасура отзаявили из-за лимита не легионеров. Планы отдать его в аренду»

Агент Юрий Белоус, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Жасура Жалолиддинова, рассказал, что клуб отзаявил игрока от участия в РПЛ.
«Локомотив» отзаявил Жасура прежде всего из-за лимита. Вдобавок к этому, ему нужно постоянно играть. Какие планы у них? Отдать в аренду и вернуть, чтобы еще прошел сборы с командой. Но, думаю, лучше спросить у Кикнадзе», – сказал агент.
- Жалолиддинов перешел в «Локомотив» в конце июля. Он подписал с москвичами пятилетний контракт.
- В 2019 году Guardian включила футболиста в список 60 лучших молодых талантов мирового футбола 2002 года рождения.
Источник: Sport24