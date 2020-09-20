«Уфа» – ЦСКА: для Чалова матч станет 100-м в РПЛ

В 14:00 по Москве начнется матч восьмого тура РПЛ между «Уфой» и ЦСКА. Он станет 100-м в высшем дивизионе чемпионата России для нападающего гостей Федора Чалова (если выйдет на поле).
На текущий момент у Чалова в РПЛ 35 голов и 23 результативные передачи. Он станет 36-м игроком ЦСКА с 100 матчами в чемпионате России.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Нефтянике».
- ЦСКА в случае победы выйдет на второе место в РПЛ.
- «Уфа», если победит, покинет зону переходных матчей.
Источник: Бомбардир.ру