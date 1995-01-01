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    «Уфа» – ЦСКА: для Чалова матч станет 100-м в РПЛ

    В 14:00 по Москве начнется матч восьмого тура РПЛ между «Уфой» и ЦСКА. Он станет 100-м в высшем дивизионе чемпионата России для нападающего гостей Федора Чалова (если выйдет на поле).

    На текущий момент у Чалова в РПЛ 35 голов и 23 результативные передачи. Он станет 36-м игроком ЦСКА с 100 матчами в чемпионате России.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Нефтянике».
    • ЦСКА в случае победы выйдет на второе место в РПЛ.
    • «Уфа», если победит, покинет зону переходных матчей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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