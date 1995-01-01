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    Уткин: «Зениту» стоит вступить в любительскую лигу. Там играют без офсайдов»

    Журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на спорный гол «Зенита» в матче восьмого тура РПЛ против «Урала».

    • Игра завершилась ничьей 1:1.
    • Единственный мяч в составе «Зенита» забил Артем Дзюба.
    • Форвард, скорее всего, находился в офсайде.

    «Про голы «Зенита» из офсайда. Есть простое решение. «Зениту» стоит вступить в любительскую лигу. 8х8 играют без офсайда. И – нет проблемы.

    Ну, кроме того, что мы подумаем, кем накрыть Дзюбу (варианты есть). Артем – чистый любитель. Ждем «Зенит» в Лиге-F (любительская лига, созданная Уткиным и экс-гендиректором «Локомотива» Ильей Геркусом – примечание «Бомбардира»). «Эгриси» в нетерпении!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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