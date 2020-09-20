Уткин: «Зениту» стоит вступить в любительскую лигу. Там играют без офсайдов»

Журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на спорный гол «Зенита» в матче восьмого тура РПЛ против «Урала».

Игра завершилась ничьей 1:1.

Единственный мяч в составе «Зенита» забил Артем Дзюба .

. Форвард, скорее всего, находился в офсайде.

«Про голы «Зенита» из офсайда. Есть простое решение. «Зениту» стоит вступить в любительскую лигу. 8х8 играют без офсайда. И – нет проблемы.

Ну, кроме того, что мы подумаем, кем накрыть Дзюбу (варианты есть). Артем – чистый любитель. Ждем «Зенит» в Лиге-F (любительская лига, созданная Уткиным и экс-гендиректором «Локомотива» Ильей Геркусом – примечание «Бомбардира»). «Эгриси» в нетерпении!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.