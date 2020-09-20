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  • Уткин: «Зениту» стоит вступить в любительскую лигу. Там играют без офсайдов»

Уткин: «Зениту» стоит вступить в любительскую лигу. Там играют без офсайдов»

20 сентября 2020, 01:47
24

Журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на спорный гол «Зенита» в матче восьмого тура РПЛ против «Урала».

  • Игра завершилась ничьей 1:1.
  • Единственный мяч в составе «Зенита» забил Артем Дзюба.
  • Форвард, скорее всего, находился в офсайде.

«Про голы «Зенита» из офсайда. Есть простое решение. «Зениту» стоит вступить в любительскую лигу. 8х8 играют без офсайда. И – нет проблемы.

Ну, кроме того, что мы подумаем, кем накрыть Дзюбу (варианты есть). Артем – чистый любитель. Ждем «Зенит» в Лиге-F (любительская лига, созданная Уткиным и экс-гендиректором «Локомотива» Ильей Геркусом – примечание «Бомбардира»). «Эгриси» в нетерпении!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Источник: Телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Дзюба Артем Уткин Василий
Комментарии (24)
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зенет отрыжка рпл
1600574535
хахаххахаа им там самое место
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Kollljan
1600575335
Есть ВАР, а есть Уткин и иже с ним.
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InterMilLano1908
1600577206
Читал интервью Олича и его там спросили, болел ли путин за ЦСКА в 2005?, так он сказал что Путин всегда был за зенит....
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порт
1600581548
Вася сам сказал, сам весь день смеялся.
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dva064
1600585448
В чём Вася прав так в том Зениту действительно надо где то отдельно выступать и пускай там становится чемпионом,,,,а остальные как нибудь без него разыграют чемпионат,,,честнее будет,,,,
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NewLife
1600588217
Им и так все фуфло засчитывают, надувают очередное чемпионство.
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Патриотическая свинья
1600590942
Интересно - сколько уткин весит?
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Валерий1965
1600607897
Лживая, глупая, бережливая Утка.....
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ААМ
1600609042
Уткину с такой репутацией лучше помалкивать. Как журналист,он в пожизненном офсайде.
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Алехсбургер.
1600611389
да иди ты.. в СТС. Там камбэки в почёте..
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