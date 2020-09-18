Гунько – о 2:7 в Краснодаре: «Комментировать нечего. Это болезненный удар»

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько оценил результат матча восьмого тура РПЛ против «Краснодара» (2:7). У химчан дубль оформил Аршак Корян.
«Комментировать с нашей стороны особо нечего. На поле была только одна команда – «Краснодар». Особо ярко «Краснодар» показал себя во втором тайме, в первом тайме мы ещe как-то пытались противодействовать. Замены, которые мы планировали, к сожалению, не усилили игру. В целом для нас это болезненный удар.
Во втором тайме мы просто перестали успевать за «Краснодаром», противник поймал игру и прорвал нашу оборону. Мы были полностью сосредоточены на подготовке к игре.
Давление – часть нашей работы. Весь штаб понимает, откуда все слухи [про отставку]. Были бы победы – были бы очки», – сказал Гунько.
- «Химки» идут в зоне вылета.
- Команда не побеждает в РПЛ в гостях на протяжении 21 встречи.
- «Краснодар» идет в таблице третьим.
Источник: «Чемпионат»