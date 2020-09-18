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  • Гунько – о 2:7 в Краснодаре: «Комментировать нечего. Это болезненный удар»

Гунько – о 2:7 в Краснодаре: «Комментировать нечего. Это болезненный удар»

18 сентября 2020, 22:37
6

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько оценил результат матча восьмого тура РПЛ против «Краснодара» (2:7). У химчан дубль оформил Аршак Корян.

«Комментировать с нашей стороны особо нечего. На поле была только одна команда – «Краснодар». Особо ярко «Краснодар» показал себя во втором тайме, в первом тайме мы ещe как-то пытались противодействовать. Замены, которые мы планировали, к сожалению, не усилили игру. В целом для нас это болезненный удар.

Во втором тайме мы просто перестали успевать за «Краснодаром», противник поймал игру и прорвал нашу оборону. Мы были полностью сосредоточены на подготовке к игре.

Давление – часть нашей работы. Весь штаб понимает, откуда все слухи [про отставку]. Были бы победы – были бы очки», – сказал Гунько.

  • «Химки» идут в зоне вылета.
  • Команда не побеждает в РПЛ в гостях на протяжении 21 встречи.
  • «Краснодар» идет в таблице третьим.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Химки Гунько Дмитрий
Комментарии (6)
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Enter2006
1600458906
Гунько - ИДИ ВОН!!!! Если ты после этого останешься на посту - ты станешь одним из самых чокнутых тренеров в РПЛ! Нога на ногу, почти весь матч просто как тусовщик, пиццу наверное заказал к концу матча, позорище...
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mutabor0992
1600460263
Бывает.Вон Бавария Шальке 8-0 укатывает...
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