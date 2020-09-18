Гунько – о 2:7 в Краснодаре: «Комментировать нечего. Это болезненный удар»

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько оценил результат матча восьмого тура РПЛ против «Краснодара» (2:7). У химчан дубль оформил Аршак Корян.

«Комментировать с нашей стороны особо нечего. На поле была только одна команда – «Краснодар». Особо ярко «Краснодар» показал себя во втором тайме, в первом тайме мы ещe как-то пытались противодействовать. Замены, которые мы планировали, к сожалению, не усилили игру. В целом для нас это болезненный удар.

Во втором тайме мы просто перестали успевать за «Краснодаром», противник поймал игру и прорвал нашу оборону. Мы были полностью сосредоточены на подготовке к игре.

Давление – часть нашей работы. Весь штаб понимает, откуда все слухи [про отставку]. Были бы победы – были бы очки», – сказал Гунько.