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    Гунько – о 2:7 в Краснодаре: «Комментировать нечего. Это болезненный удар»

    Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько оценил результат матча восьмого тура РПЛ против «Краснодара» (2:7). У химчан дубль оформил Аршак Корян.

    «Комментировать с нашей стороны особо нечего. На поле была только одна команда – «Краснодар». Особо ярко «Краснодар» показал себя во втором тайме, в первом тайме мы ещe как-то пытались противодействовать. Замены, которые мы планировали, к сожалению, не усилили игру. В целом для нас это болезненный удар.

    Во втором тайме мы просто перестали успевать за «Краснодаром», противник поймал игру и прорвал нашу оборону. Мы были полностью сосредоточены на подготовке к игре.

    Давление – часть нашей работы. Весь штаб понимает, откуда все слухи [про отставку]. Были бы победы – были бы очки», – сказал Гунько.

    • «Химки» идут в зоне вылета.
    • Команда не побеждает в РПЛ в гостях на протяжении 21 встречи.
    • «Краснодар» идет в таблице третьим.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2764

      mutabor0992 4 минуты назад

      Бывает.Вон Бавария Шальке 8-0 укатывает...

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      Рейтинг: +350

      Enter2006 27 минут назад

      Гунько - ИДИ ВОН!!!! Если ты после этого останешься на посту - ты станешь одним из самых чокнутых тренеров в РПЛ! Нога на ногу, почти весь матч просто как тусовщик, пиццу наверное заказал к концу матча, позорище...

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      Рейтинг: +2764

      mutabor0992 > Enter2006 2 минуты назад

      Матч не видел...Но ведь уровень то совсем разный у команд.Разве не так?

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