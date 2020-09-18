Глушаков: «Из «Локомотива» и «Спартака» ни с кем не общался. Меня женили без меня»

Полузащитник Денис Глушаков дал комментарии по поводу своего будущего.

– Жду варианта. Думаю, что в ближайшие дни прояснится моя судьба.

– Что-то затянулось, нет?

– Есть нюансы, вопросики, которые надо решить.

– Это правда, что был вариант, что ты можешь вернуться в «Спартак»?

– Я не знаю, откуда слухи. Меня женили без меня. Кто-то сам закидывает эту информацию, сам на нее отвечает. У меня никаких переговоров не было. Я не общался ни с кем.

– «Локомотив»?

– Из «Локомотива» тоже ни с кем не общался. Кто-то где-то общается.