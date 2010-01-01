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    Глушаков: «Из «Локомотива» и «Спартака» ни с кем не общался. Меня женили без меня»

    Полузащитник Денис Глушаков дал комментарии по поводу своего будущего.

    – Жду варианта. Думаю, что в ближайшие дни прояснится моя судьба.

    – Что-то затянулось, нет?

    – Есть нюансы, вопросики, которые надо решить.

    – Это правда, что был вариант, что ты можешь вернуться в «Спартак»?

    – Я не знаю, откуда слухи. Меня женили без меня. Кто-то сам закидывает эту информацию, сам на нее отвечает. У меня никаких переговоров не было. Я не общался ни с кем.

    – «Локомотив»?

    – Из «Локомотива» тоже ни с кем не общался. Кто-то где-то общается.

    • 33-летний Глушаков – свободный агент.
    • Последним его клубом был «Ахмат».
    • До этого хавбек шесть лет выступал за «Спартак».

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    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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