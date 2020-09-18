Глушаков: «Из «Локомотива» и «Спартака» ни с кем не общался. Меня женили без меня»

Полузащитник Денис Глушаков дал комментарии по поводу своего будущего.
– Жду варианта. Думаю, что в ближайшие дни прояснится моя судьба.
– Что-то затянулось, нет?
– Есть нюансы, вопросики, которые надо решить.
– Это правда, что был вариант, что ты можешь вернуться в «Спартак»?
– Я не знаю, откуда слухи. Меня женили без меня. Кто-то сам закидывает эту информацию, сам на нее отвечает. У меня никаких переговоров не было. Я не общался ни с кем.
– «Локомотив»?
– Из «Локомотива» тоже ни с кем не общался. Кто-то где-то общается.
Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»