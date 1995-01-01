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    Медведев: «У «Зенита» нет конкуренции? Видимо, нас хотят убаюкать»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о конкуренции в этом сезоне РПЛ.

    «Пока чемпионат набирает ход, прошло только семь туров. Какие-то заключения можно будет делать, когда пройдет хотя бы треть сезона. Тогда уже можно будет давать какую-то оценку, чем отличается этот сезон от остальных. В начале чемпионата разрывы не могут быть большими. Но, можно однозначно сказать, что будет больше упорных матчей. Говорят, что у «Зенита» нет конкуренции в России? Видимо, нас хотят убаюкать, но не удастся. Отлично знаем, как оценивать наших соперников. Почивать на лаврах не собираемся», – сказал Медведев.

    • Медведев также высказался о нападающем Артеме Дзюбе, который отличился в матче седьмого тура РПЛ против «Арсенала» (3:1) и вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров клуба в чемпионате.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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