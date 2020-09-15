Медведев: «У «Зенита» нет конкуренции? Видимо, нас хотят убаюкать»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о конкуренции в этом сезоне РПЛ.

«Пока чемпионат набирает ход, прошло только семь туров. Какие-то заключения можно будет делать, когда пройдет хотя бы треть сезона. Тогда уже можно будет давать какую-то оценку, чем отличается этот сезон от остальных. В начале чемпионата разрывы не могут быть большими. Но, можно однозначно сказать, что будет больше упорных матчей. Говорят, что у «Зенита» нет конкуренции в России? Видимо, нас хотят убаюкать, но не удастся. Отлично знаем, как оценивать наших соперников. Почивать на лаврах не собираемся», – сказал Медведев.