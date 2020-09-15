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  • Медведев: «У «Зенита» нет конкуренции? Видимо, нас хотят убаюкать»

Медведев: «У «Зенита» нет конкуренции? Видимо, нас хотят убаюкать»

15 сентября 2020, 15:33
11

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о конкуренции в этом сезоне РПЛ.

«Пока чемпионат набирает ход, прошло только семь туров. Какие-то заключения можно будет делать, когда пройдет хотя бы треть сезона. Тогда уже можно будет давать какую-то оценку, чем отличается этот сезон от остальных. В начале чемпионата разрывы не могут быть большими. Но, можно однозначно сказать, что будет больше упорных матчей. Говорят, что у «Зенита» нет конкуренции в России? Видимо, нас хотят убаюкать, но не удастся. Отлично знаем, как оценивать наших соперников. Почивать на лаврах не собираемся», – сказал Медведев.

  • Медведев также высказался о нападающем Артеме Дзюбе, который отличился в матче седьмого тура РПЛ против «Арсенала» (3:1) и вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров клуба в чемпионате.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (11)
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vladimir-7
1600173861
Одна треть чемпионата будет 3 октября 10 тур, вот и посмотрим после этой игры на место Зенита в турнирной таблице.
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моэм
1600175841
Для проформы есть - Сочи...возьмут грязьпромцы оба первых места для ЛЧ...ну и остальным бросят кость в виде ЛЕ...Красота !...подумал Медведев.
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NewLife
1600175931
"Говорят, что у «Зенита» нет конкуренции в России" - зачем ты об Орлове во множественном числе ?
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BRO_football
1600176496
В денежном плане у Зенита нет конкурентов, а вот в спортивном ещё как имеются!
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lidaratatueva
1600177951
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Вальдемар IV
1600177983
как и у путина
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порт
1600180077
Баю баюшки бай бай.
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ArReal
1600181976
Как это нет?а Сочи? на втором месте идет фарм-клуб!
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paracetamol
1600191906
Дв какая конкуренция? Вокруг кони, свини, да прочие животные. Играть не с кем!
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