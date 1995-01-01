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    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Медведев: «Дзюба вписал свое имя в историю «Зенита»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев о нападающем Артеме Дзюбе, который отличился в матче седьмого тура РПЛ против «Арсенала» (3:1) и вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров клуба в чемпионате.

    «Ценим всех своих героев, которые играли за наш «Зенит» и приносили победы на внутренней и на международной арене. Быть в тройке лучших бомбардиров клуба, в котором играло множество известных нападающих, очень почетно. Аршавин, Халк, Кержаков, Казаченок, Желудков, Попович — далеко не полный список наших бомбардиров. Артем вписал свое имя в историю «Зенита» и, я думаю, что еще впишет не одним голом», – сказал Медведев.

    • Этот гол стал для 32-летнего футболиста 56-м в составе петербургской команды в играх чемпионата России.
    • По этому показателю Дзюба обогнал Халка (55) и вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров клуба в национальном первенстве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:23
    Комментарии20
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      Рейтинг: +12797

      vladimir-7 2 минуты назад

      Дети уже вписали его в историю Зенита: "Дзюба, иди сюда, придурок"

      0
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      Рейтинг: +5110

      Alekxei Z. 48 минут назад

      Лицемерие нынешних руководителей просто зашкаливает.
      Вроде и 95 лет клубу , а вспомнить кроме Кубка в 45 и 1984 просто нечего. С приходом Газпрома в Питер , с их деньгами и админресурсом и появились титулы. Можно сказать история Зенит-Газпром началась с 2006 года. Пыжитесь , щёки надуваете , а копнёшь поглубже , всё искусственное и лживое.

      3
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      ...
      Рейтинг: +310

      Вальдемар IV > Alekxei Z. 18 минут назад

      у пищевика тоже кроме криминальных 90х все осталось в совке, а там и пердив был

      0
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      ...
      Рейтинг: +844

      Спартак гуно знают все > Alekxei Z. 12 минут назад

      Х.уй вытащи из-за рта и скажи нормально: "Завидую"!
      =)))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +844

      Спартак гуно знают все > Вальдемар IV 7 минут назад

      Рот закрой, сперма еще на губах не обсохла.
      =)))))
      Наши 90-ые, в лице Вовы продолжаются.
      Прими золотой дождь, рот помой, подмойся, пора на работу!
      =)))

      0
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      Рейтинг: -442

      зинет недоклуб 50 минут назад

      еще год два вы животнины его выкинете из вашей зенетки и срать вам на него будет

      0
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    • ...
      Рейтинг: -442

      зинет недоклуб 51 минуту назад

      на очке рожу азмуна набил хахахаха вот так достижение

      2
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    • ...
      Рейтинг: -442

      зинет недоклуб 52 минуты назад

      хахахха как глиномес если

      1
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      Рейтинг: +8506

      alarm 1 час назад

      если у косорылых горит в комментах (а у них горит) - значит, новость хорошая! народная примета)

      0
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      Рейтинг: -442

      зинет недоклуб > alarm 52 минуты назад

      горит только очело у твоей мамки когда я ей гудок чистю запомни

      0
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      Рейтинг: -442

      зинет недоклуб > alarm 51 минуту назад

      надеюсь ты скоро сдохнешь и поскарее я тебе этого только желаю отродъе

      0
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      Рейтинг: -442

      зинет недоклуб > alarm 49 минут назад

      веришь нет клоун мне от твоих коментов ни холодно ни жарко смысл от тебя овоща тут ждать скажи.чушок у которого в реале личной жизни нету жалко только тебя ущербного которого твоя мамка родила явно по пьяне

      0
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      ...
      Рейтинг: +907

      SEREGA 64 > alarm 17 минут назад

      alarm-ЭТО ЧУРБАН ОН ТОЖЕ ХОЧЕТ ЧТО БЫ БРЕВНО И ЕГО ТРАХНУЛ КАК И АЗМУНА ОБА УРЮКИ ПЕТУШИНЫЕ

      -1
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      Рейтинг: +844

      Спартак гуно знают все > alarm 11 минут назад

      У косорылых дно горит, мы на 1 месте!
      =)))))

      0
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      Рейтинг: +1510

      PAREVG. 1 час назад

      Конечно вписал, до него никто не выкладывал гей-порно из раздевалки.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +13184

      silver29 1 час назад

      Вписал своё имя в общественном туалете, а в раздевалке сенита покрыл себя неувядаемой гейской славой (((

      3
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      Рейтинг: +716

      Граф2019 > silver29 1 час назад

      а Тема тоже любит Шурика? сравнил с Халком баран! тот сам создавал моменты, а этот у ворот крутиться как голубая луна...

      1
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      Рейтинг: +716

      Граф2019 > Граф2019 1 час назад

      я извиняюсь! это о шуриках...

      0
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      Рейтинг: +861

      elessar arnor 1 час назад

      ты тоже, жабий Король

      2
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    • ...
      Рейтинг: +9774

      Skull_Boy 1 час назад

      Вписал себя, как самый бестолковый

      1
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