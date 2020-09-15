Медведев: «Дзюба вписал свое имя в историю «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о нападающем Артеме Дзюбе, который отличился в матче седьмого тура РПЛ против «Арсенала» (3:1) и вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров клуба в чемпионате.

«Ценим всех своих героев, которые играли за наш «Зенит» и приносили победы на внутренней и на международной арене. Быть в тройке лучших бомбардиров клуба, в котором играло множество известных нападающих, очень почетно. Аршавин, Халк, Кержаков, Казаченок, Желудков, Попович — далеко не полный список наших бомбардиров. Артем вписал свое имя в историю «Зенита» и, я думаю, что еще впишет не одним голом», – сказал Медведев.