Медведев: «Дзюба вписал свое имя в историю «Зенита»

Дети уже вписали его в историю Зенита: "Дзюба, иди сюда, придурок"
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев о нападающем Артеме Дзюбе, который отличился в матче седьмого тура РПЛ против «Арсенала» (3:1) и вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров клуба в чемпионате.
«Ценим всех своих героев, которые играли за наш «Зенит» и приносили победы на внутренней и на международной арене. Быть в тройке лучших бомбардиров клуба, в котором играло множество известных нападающих, очень почетно. Аршавин, Халк, Кержаков, Казаченок, Желудков, Попович — далеко не полный список наших бомбардиров. Артем вписал свое имя в историю «Зенита» и, я думаю, что еще впишет не одним голом», – сказал Медведев.
- Этот гол стал для 32-летнего футболиста 56-м в составе петербургской команды в играх чемпионата России.
- По этому показателю Дзюба обогнал Халка (55) и вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров клуба в национальном первенстве.