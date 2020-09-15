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    РФС: Лапочкин не будет проходить полиграф

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал заявление московского «Динамо» по поводу судейства Сергея Лапочкина в матче против «Рубина» (0:1).

    «Да, мы получили обращение «Динамо», ЭСК будет его рассматривать. Лапочкин полиграф проходить не будет. Я считаю, что судейство Лапочкина было безошибочным. Конечно, комиссия вынесет сама свое окончательное решение. Но мне кажется, что у многих специалистов из ЭСК такое же мнение», – сказал Хачатурянц.

    • Клуб считал, что арбитр мог преднамеренно повлиять на исход матча, и просил инициировать в отношении Лапочкина проверку на системе «Полиграф» на предмет преднамеренного влияния на результат.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:09
    Комментарии8
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      Рейтинг: +844

      Спартак гуно знают все 1 минуту назад

      Это сговор пи.де.ра.сов!
      =))))
      ЛГБТ и в РПЛ пытается на рельсы встать.

      0
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      Рейтинг: +844

      Спартак гуно знают все 2 минуты назад

      мАскву на виллы!
      зае.б.ли ныть!!!
      =)))

      0
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      Рейтинг: +3208

      Cleaner 52 минуты назад

      И правильно. Совсем судей зашугали. Прям WADA против них устроили!

      0
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      Рейтинг: +10734

      derrik2000 > Cleaner 42 минуты назад

      "Прям WADA против них устроили"

      Всё верно.
      Вместо WADA на них нужен "ВУДУ". ))

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      Рейтинг: +3055

      NewLife 53 минуты назад

      Закон "омерты"этой ОПГ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13184

      silver29 1 час назад

      Ставьте полиграф сразу на бровку перед матчем )))

      3
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      Рейтинг: +10734

      derrik2000 > silver29 1 час назад

      И "воронок" за воротами. ))

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      Рейтинг: +12797

      vladimir-7 > derrik2000 16 минут назад

      За воротами воронку делать нечего, надо при выходе с поля под трибуны и далее в подвалы МВД.

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