РФС: Лапочкин не будет проходить полиграф

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал заявление московского «Динамо» по поводу судейства Сергея Лапочкина в матче против «Рубина» (0:1).

«Да, мы получили обращение «Динамо», ЭСК будет его рассматривать. Лапочкин полиграф проходить не будет. Я считаю, что судейство Лапочкина было безошибочным. Конечно, комиссия вынесет сама свое окончательное решение. Но мне кажется, что у многих специалистов из ЭСК такое же мнение», – сказал Хачатурянц.