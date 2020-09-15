РФС: Лапочкин не будет проходить полиграф

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал заявление московского «Динамо» по поводу судейства Сергея Лапочкина в матче против «Рубина» (0:1).
«Да, мы получили обращение «Динамо», ЭСК будет его рассматривать. Лапочкин полиграф проходить не будет. Я считаю, что судейство Лапочкина было безошибочным. Конечно, комиссия вынесет сама свое окончательное решение. Но мне кажется, что у многих специалистов из ЭСК такое же мнение», – сказал Хачатурянц.
- Клуб считал, что арбитр мог преднамеренно повлиять на исход матча, и просил инициировать в отношении Лапочкина проверку на системе «Полиграф» на предмет преднамеренного влияния на результат.
Источник: «Р-Спорт»