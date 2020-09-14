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    Геркус: «Очень скучно смотреть, как Кикнадзе делает «Локомотив» самым сильным»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус после матча седьмого тура РПЛ против «Ростова» (0:0) поделился впечатлениями от игры московской команды.

    «Очень скучно смотреть как Кикнадзе делает «Локомотив» самым сильным, каким он только может быть», – написал Геркус в твиттере, сопроводив пост зевающим эмодзи.

    • «Локомотив» не побеждает в РПЛ на протяжении пяти матчей.
    • Команда занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Ильи Геркуса

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    Сегодня, 00:34
    Комментарии3
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      Рейтинг: +16649

      bset 6 минут назад

      Кикнадзе мало того, что менеджер бездарный, так еще и слабый тактик. Заявить болельщикам, что они тут никто, денег от них нет, поэтому они ничего не решают, - это надо особым талантом обладать. Так свою бездарность можно было бы хоть отношением перекрыть, чтобы болельщик сказал "Ты как профессионал - пустое место, зато человек хороший", но нет, взял и на ровном месте себя похоронил.

      0
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      Рейтинг: +1494

      PAREVG. 35 минут назад

      Согласен!!!!!!!!!!!!
      Грызун гробит тот Локо, который построил Семин при Геркусе.

      1
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      Рейтинг: +2513

      Гавроша 1 час назад

      А чего они забыли своего лучшего игрока - сукину?

      0
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