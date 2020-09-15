Геркус: «Очень скучно смотреть, как Кикнадзе делает «Локомотив» самым сильным»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус после матча седьмого тура РПЛ против «Ростова» (0:0) поделился впечатлениями от игры московской команды.

«Очень скучно смотреть как Кикнадзе делает «Локомотив» самым сильным, каким он только может быть», – написал Геркус в твиттере, сопроводив пост зевающим эмодзи.

«Локомотив» не побеждает в РПЛ на протяжении пяти матчей.

Команда занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата.