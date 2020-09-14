Геркус: «Очень скучно смотреть, как Кикнадзе делает «Локомотив» самым сильным»

Кикнадзе мало того, что менеджер бездарный, так еще и слабый тактик. Заявить болельщикам, что они тут никто, денег от них нет, поэтому они ничего не решают, - это надо особым талантом обладать. Так свою бездарность можно было бы хоть отношением перекрыть, чтобы болельщик сказал "Ты как профессионал - пустое место, зато человек хороший", но нет, взял и на ровном месте себя похоронил.
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус после матча седьмого тура РПЛ против «Ростова» (0:0) поделился впечатлениями от игры московской команды.
«Очень скучно смотреть как Кикнадзе делает «Локомотив» самым сильным, каким он только может быть», – написал Геркус в твиттере, сопроводив пост зевающим эмодзи.
- «Локомотив» не побеждает в РПЛ на протяжении пяти матчей.
- Команда занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата.
Очень скучно смотреть как Кикнадзе делает Локомотив самым сильным, каким он только может быть— Илья Геркус (@ilgerkus) September 14, 2020