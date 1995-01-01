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    РПЛ. «Урал» благодаря дублю Бикфалви победил «Химки»

    В матче седьмого тура РПЛ «Урал» дома выиграл у «Химок» со счетом 3:1.

    У хозяев поля дублем отличился Эрик Бикфалви, еще один мяч забил Стефан Страндберг. У подмосковной команды гол в активе Аршака Коряна.

    Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Химки – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бикфалви (с пенальти), 15; 2:0 – Страндберг, 22; 2:1 – Корян, 52; 3:1 – Бикфалви, 67.

    «Урал»: Помазун, Рыков, Золотов, Кулаков, Страндберг, Мишкич (Емельянов, 60), Йовичич (Аугустыняк, 72), Эль Кабир (Шаболин, 89), Бикфалви, Егорычев, Панюков (Евсеев, 60).

    «Химки»: Лантратов, Данилкин, Идову, Тихий, Корян, Боженов, Полярус (Алиев, 64), Куат, Ломовицкий (Воробьев, 77), Казанцев (Мурнин, 46), Дядюн (Сигневич, 63).

    Предупреждения: Бикфалви, 62 – Дядюн, 11; Куат, 61; Мурнин, 71.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:22
    Комментарии4
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      Рейтинг: +18184

      DOCTOR PENALTY 16 минут назад

      Бикфалви красавец! Странно, что ещё не в Зените.

      0
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      Рейтинг: +1749

      AZ 30 минут назад

      Задача попасть в Европу... Эта победа - только начало прорыва! ))

      0
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      Рейтинг: +1798

      _Marqella_ 36 минут назад

      Мои поздравления Уралу...

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      Рейтинг: +542

      tushkanlz 52 минуты назад

      Урал с победой! Химкам – удачи! Тяжеловато для первых, "не везёт" - для вторых... И спасибо за игру.

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