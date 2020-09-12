РПЛ. «Урал» благодаря дублю Бикфалви победил «Химки»

В матче седьмого тура РПЛ «Урал» дома выиграл у «Химок» со счетом 3:1.

У хозяев поля дублем отличился Эрик Бикфалви, еще один мяч забил Стефан Страндберг. У подмосковной команды гол в активе Аршака Коряна.

Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

Урал (Екатеринбург) – Химки – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Бикфалви (с пенальти), 15; 2:0 – Страндберг, 22; 2:1 – Корян, 52; 3:1 – Бикфалви, 67.

«Урал»: Помазун, Рыков, Золотов, Кулаков, Страндберг, Мишкич (Емельянов, 60), Йовичич (Аугустыняк, 72), Эль Кабир (Шаболин, 89), Бикфалви, Егорычев, Панюков (Евсеев, 60).

«Химки»: Лантратов, Данилкин, Идову, Тихий, Корян, Боженов, Полярус (Алиев, 64), Куат, Ломовицкий (Воробьев, 77), Казанцев (Мурнин, 46), Дядюн (Сигневич, 63).

Предупреждения: Бикфалви, 62 – Дядюн, 11; Куат, 61; Мурнин, 71.

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