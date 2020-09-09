«Милан» арендовал полузащитника «Брешии» Тонали

Полузащитник Сандро Тонали продолжит карьеру в «Милане». Он будет выступать за команду под восьмым номером.

Тонали перешел на правах аренды за 10 миллионов евро, есть опция выкупа за 10-15 миллионов. «Брешиа» получит десять процентов от будущей продажи игрока.

В прошлом сезоне Тонали провел за «Брешию» 36 матчей, забил один гол и сделал семь ассистов.

Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.

«Милан» в этом сезоне выступит в Лиге Европы.

Фото: твиттер «Милана».