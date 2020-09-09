Главные новости дня. Бикфалви купил автомобиль екатеринбургской больнице, Карасев рассудит матч ЦСКА – «Спартак»

Вагнер Лав – лучший игрок чемпионата Казахстана в августе.

Роналду: «Футбол без болельщиков – как цирк без клоунов».

Федун – о трансфере Кокорина в «Рому: «Это пока все бла-бла-бла».

Месси и Суарес тренируются в общей группе «Барселоны».

Федотов: «После матча с «Ростовом» «Сочи» все бросили. Понадобилось время, чтобы команда пришла в себя».

Дерби ЦСКА – «Спартак» обслужит Карасев.

Журналист Романо: «Депай согласовал контракт с «Барселоной».

Бикфалви подарил больнице Екатеринбурга автомобиль для выезда к пациентам.

Игнатов уйдет в аренду в «Уфу» или «Химки».

Черевченко: «Спасибо «Факелу» за предложение, но...».