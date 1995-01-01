Игнатов уйдет в аренду в «Уфу» или «Химки»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов вскоре покинет команду. Его арендует либо «Уфа», либо «Химки», информирует «РБ-Спорт».

Спортивный директор химчан Сергей Егоров присутствовал на последнем матче «Спартака-2», за который в этом сезоне выступает Игнатов.