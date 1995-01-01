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    Игнатов уйдет в аренду в «Уфу» или «Химки»

    Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов вскоре покинет команду. Его арендует либо «Уфа», либо «Химки», информирует «РБ-Спорт».

    Спортивный директор химчан Сергей Егоров присутствовал на последнем матче «Спартака-2», за который в этом сезоне выступает Игнатов.

    • Игнатов летом продлил контракт с московским клубом.
    • В текущем сезоне ФНЛ он провел восемь матчей, забил три гола.
    • Игнатов находится в системе «Спартака» с 2015 года.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24546

      oyabun 1 час назад

      Давно надо было парня в аренду отдать, а не мариновать во второй команде.

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      Рейтинг: +6843

      JTherry 1 час назад

      Игнатову лучше в клубе РПЛ играть в аренде, чем в ФНЛ рубиться... правильный ход!

      2
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