Игнатов уйдет в аренду в «Уфу» или «Химки»

Давно надо было парня в аренду отдать, а не мариновать во второй команде.
Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов вскоре покинет команду. Его арендует либо «Уфа», либо «Химки», информирует «РБ-Спорт».
Спортивный директор химчан Сергей Егоров присутствовал на последнем матче «Спартака-2», за который в этом сезоне выступает Игнатов.
- Игнатов летом продлил контракт с московским клубом.
- В текущем сезоне ФНЛ он провел восемь матчей, забил три гола.
- Игнатов находится в системе «Спартака» с 2015 года.