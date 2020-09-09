Месси и Суарес тренируются в общей группе «Барселоны»

Нападающие Лионель Месси и Луис Суарес тренируются в общей группе «Барселоны». Об этом можно судить по опубликованным в твиттере фотографиям с сегодняшней утренней тренировки клуба.

Месси не договорился с президентом Жозепом Бартомеу о разрыве контракта и остается в «Барселоне».

о разрыве контракта и остается в «Барселоне». Лионель недоволен тем, что партнеры остались в стороне его конфликта с клубом.

Суарес не намерен покидать «Барселону», пока каталонский клуб не выплатит ему 14-миллионную компенсацию за разрыв контракта.

Уругвайский форвард может перейти в «Ювентус» или «Атлетико».