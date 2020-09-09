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    Месси и Суарес тренируются в общей группе «Барселоны»

    Нападающие Лионель Месси и Луис Суарес тренируются в общей группе «Барселоны». Об этом можно судить по опубликованным в твиттере фотографиям с сегодняшней утренней тренировки клуба.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Барселоны»

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