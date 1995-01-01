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    Дерби ЦСКА – «Спартак» обслужит Карасев

    РФС опубликовал назначения судей на седьмой тура РПЛ. Главный арбитр матча ЦСКА – «Спартак» – москвич Сергей Карасев.

    12 сентября:

    «Тамбов» – «Уфа»: Кирилл Левников.

    «Урал» – «Химки»: Владимир Москалев.

    «Ахмат» – «Сочи»: Виталий Мешков.

    13 сентября:

    «Динамо» – «Рубин»: Сергей Лапочкин.

    ЦСКА – «Спартак»: Сергей Карасев.

    «Ротор» – «Краснодар»: Михаил Вилков.

    14 сентября:

    «Зенит» – «Арсенал»: Павел Кукуян.

    «Ростов» – «Локомотив»: Владислав Безбородов.

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    Источник: телеграм-канал РФС

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    Сегодня, 14:52
    Комментарии16
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      Рейтинг: +12999

      silver29 50 минут назад

      Карасев это русский Калина, кстати кони никогда не выигрывали у нас когда он на матче ))).

      2
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      Рейтинг: +2459

      rash1959 57 минут назад

      Один из самых ровных судеек в РФЛ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      semm 1 час назад

      Нормальный, адекватный судья и надеюсь матч будет интересный!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +18161

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Надеюсь, Карась не замутит воду.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2937

      NewLife 1 час назад

      Нам еще до игры с синитом далеко, а местные питерские лица с пониженной социальной ответственностью уже обосрались и закидали вентилятор своим дерьмом.

      4
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      Рейтинг: +5174

      subbotaspartak 1 час назад

      На то и ВАР,
      Чтоб карась не скучал.

      2
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      Рейтинг: +10

      serga.kulikov 1 час назад

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      Рейтинг: +2181

      shurik45 1 час назад

      Ого,можно смело на Тотал по ЖК ставить .

      2
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      Рейтинг: +719

      Спартак гуно знают все 2 часа назад

      СпартаГ, уже обкакушничелся!
      =)))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3012

      serhio80 > Спартак гуно знают все 1 час назад

      штаны постирай, князек питорский)

      4
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      Рейтинг: +7982

      Persona_non_Grata > Спартак гуно знают все 1 час назад

      штаны постирай , крокодил обдристанный )

      5
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      Рейтинг: +1870

      Из Твери Леха 2 часа назад

      Карасев любит пенали назначать. Соболеву небось уже дали установку - падать как можно больше.

      5
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      Рейтинг: +21587

      пьяныйхоровод > Из Твери Леха 2 часа назад

      Да он и сам всё прекрасно знает ( когда пенальти в ворота коней , когда и сколько игроков у них с поля попросить) . Иначе "мементо море" , то бишь очередная истерика угроза сняться с чемпа .

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