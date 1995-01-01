Дерби ЦСКА – «Спартак» обслужит Карасев

Карасев это русский Калина, кстати кони никогда не выигрывали у нас когда он на матче ))).
РФС опубликовал назначения судей на седьмой тура РПЛ. Главный арбитр матча ЦСКА – «Спартак» – москвич Сергей Карасев.
12 сентября:
«Тамбов» – «Уфа»: Кирилл Левников.
«Урал» – «Химки»: Владимир Москалев.
«Ахмат» – «Сочи»: Виталий Мешков.
13 сентября:
«Динамо» – «Рубин»: Сергей Лапочкин.
ЦСКА – «Спартак»: Сергей Карасев.
«Ротор» – «Краснодар»: Михаил Вилков.
14 сентября:
«Зенит» – «Арсенал»: Павел Кукуян.
«Ростов» – «Локомотив»: Владислав Безбородов.