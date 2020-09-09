Экс-игрок «Ливерпуля» Морган: «Перед моим дебютом Джеррард сказал: «Суарес будет постоянно отбирать у тебя мяч, но ты пошли его»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Адам Морган рассказал о наставлениях экс-капитана команды Стивена Джеррарда перед дебютом. Речь идет о периоде выступления в Ливерпуле Луиса Суареса.

«Дебют – это безумие. Суарес в раздевалке обнял меня и пожелал удачи. Сказал наслаждаться матчем, что все будет хорошо. Потом зашел Джеррард. Он сказал: «Если Суарес будет кричать на тебя, скажи, чтоб отвалил. Он будет постоянно отбирать у тебя мяч, но ты пошли его». Очевидно, Джеррард шутил, но это расслабило меня», – сказал Морган Goal.