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    Экс-игрок «Ливерпуля» Морган: «Перед моим дебютом Джеррард сказал: «Суарес будет постоянно отбирать у тебя мяч, но ты пошли его»

    Бывший нападающий «Ливерпуля» Адам Морган рассказал о наставлениях экс-капитана команды Стивена Джеррарда перед дебютом. Речь идет о периоде выступления в Ливерпуле Луиса Суареса.

    «Дебют – это безумие. Суарес в раздевалке обнял меня и пожелал удачи. Сказал наслаждаться матчем, что все будет хорошо. Потом зашел Джеррард. Он сказал: «Если Суарес будет кричать на тебя, скажи, чтоб отвалил. Он будет постоянно отбирать у тебя мяч, но ты пошли его». Очевидно, Джеррард шутил, но это расслабило меня», – сказал Морган Goal.

    • Морган числился в первой команде «Ливерпуля» с 2011 по 2013 год.
    • В АПЛ игрок не провел ни матча.
    • Сейчас он играет за любительскую команду.

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    Источник: Goal

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    09.09.2020 22:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1541

      FRZZ 2 часа назад

      Когда бомбардиру писать не о чем, то идут в ход сплетни 10 летней давности.

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