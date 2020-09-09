Фаната ЦСКА наказали штрафом и запретом на посещение стадионов за бело-красно-белый флаг и скандирование «Жыве Беларусь»

Болельщик ЦСКА Дмитрий Голембевский оштрафован на 3 тысячи рублей за скандирование «Жыве Беларусь» и демонстрацию бело-красно-белого флага на матче РПЛ против «Тамбова» (2:1). Такое решение принял Савеловский суд Москвы.

«Этот флаг является бывшим флагом Республики Белоруссии. Я не подразумевал политических жестов. Я не признаю то, что мой поступок является правонарушением», – цитирует правонарушителя АГН «Москва».

Также Голембевский получил запрет на посещение стадионов на один год.

После матча ЦСКА – «Тамбов» за скандирование «Жыве Беларусь» были задержаны около 15 фанатов.

Футболист ЦСКА Илья Шкурин отказался возвращаться в Белоруссию, пока президентский пост занимает Александр Лукашенко .

отказался возвращаться в Белоруссию, пока президентский пост занимает . Лукашенко руководит страной с 1994 года.

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