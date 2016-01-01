Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    3 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?

    Фаната ЦСКА наказали штрафом и запретом на посещение стадионов за бело-красно-белый флаг и скандирование «Жыве Беларусь»

    Болельщик ЦСКА Дмитрий Голембевский оштрафован на 3 тысячи рублей за скандирование «Жыве Беларусь» и демонстрацию бело-красно-белого флага на матче РПЛ против «Тамбова» (2:1). Такое решение принял Савеловский суд Москвы.

    «Этот флаг является бывшим флагом Республики Белоруссии. Я не подразумевал политических жестов. Я не признаю то, что мой поступок является правонарушением», – цитирует правонарушителя АГН «Москва».

    Также Голембевский получил запрет на посещение стадионов на один год.

    • После матча ЦСКА – «Тамбов» за скандирование «Жыве Беларусь» были задержаны около 15 фанатов.
    • Футболист ЦСКА Илья Шкурин отказался возвращаться в Белоруссию, пока президентский пост занимает Александр Лукашенко.
    • Лукашенко руководит страной с 1994 года.

    Фаната ЦСКА арестовали на 15 суток за бело-красно-белый флаг в поддержку белорусов на матче с «Тамбовом»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: АГН «Москва»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:07
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      serga.kulikov 1 час назад

      CEKC Знакомства и не только, помогут скрасить одиночество и развлечь. Там легко найти девушку в своём доме или дворе и все анонимно и бесплатно. Просто попробуй---- https://bitu.ir/6WZ59K

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12701

      vladimir-7 1 час назад

      А фанат оказался Белорусом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4623

      Добрый Бобер 1 час назад

      У нас что, уже белорусская оппозиция признана экстремисткой организацией?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12872

      Dominator777 2 часа назад

      Это не фанат, а подрастающий нацист. Он позорит армейский клуб. Надо пожизненно лишить его права посещать стадионы в России.
      Пусть едет в Европу: там среди п е д е р а с т о в ему и место!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +594

      Untitled-1 > Dominator777 52 минуты назад

      могло быть и так: Этот флаг является бывшим флагом ГЕРМАНИИ. Я не подразумевал политических жестов. Я не признаю то, что мой поступок является правонарушением

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +416

      Vratarь 2 часа назад

      "Я не подразумевал политических жестов". Не, просто так, что-то нашёл под лавкой, и историей навеяло. Ага... Дурачка не включай! "Я ударил его по морде, ничего не имея ввиду, так рука двигалась."

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2144

      Genz 2 часа назад

      Оппозицию накуй на Украину
      30-40 процентов с Тихановской хотят отделиться от России.
      Сирию не отдали, Белоруссию тоже.
      Болотное дело повтлрят с несогласными.
      Тюрьма остудит млзги

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      33нск 2 часа назад

      И правильно, нечего использованные прокладки Тихановской на трибуны таскать)))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8174

      alarm 2 часа назад

      в предыдущей новости чётко написано, что этот флаг не является запрещённым или экстремистским в РФ. в савёловском суде явно заседают тарасофские дезеувы. позор!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1393

      acor94 > alarm 2 часа назад

      Я думал ты будешь рад, что спартаковские цвета запретят.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98851
    #2
    zigbert
    78986
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru