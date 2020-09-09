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  • Фаната ЦСКА наказали штрафом и запретом на посещение стадионов за бело-красно-белый флаг и скандирование «Жыве Беларусь»

Фаната ЦСКА наказали штрафом и запретом на посещение стадионов за бело-красно-белый флаг и скандирование «Жыве Беларусь»

9 сентября 2020, 15:07
14

Болельщик ЦСКА Дмитрий Голембевский оштрафован на 3 тысячи рублей за скандирование «Жыве Беларусь» и демонстрацию бело-красно-белого флага на матче РПЛ против «Тамбова» (2:1). Такое решение принял Савеловский суд Москвы.

«Этот флаг является бывшим флагом Республики Белоруссии. Я не подразумевал политических жестов. Я не признаю то, что мой поступок является правонарушением», – цитирует правонарушителя АГН «Москва».

Также Голембевский получил запрет на посещение стадионов на один год.

  • После матча ЦСКА – «Тамбов» за скандирование «Жыве Беларусь» были задержаны около 15 фанатов.
  • Футболист ЦСКА Илья Шкурин отказался возвращаться в Белоруссию, пока президентский пост занимает Александр Лукашенко.
  • Лукашенко руководит страной с 1994 года.

Фаната ЦСКА арестовали на 15 суток за бело-красно-белый флаг в поддержку белорусов на матче с «Тамбовом»

Источник: АГН «Москва»
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига ЦСКА
Комментарии (14)
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33нск
1599654398
И правильно, нечего использованные прокладки Тихановской на трибуны таскать)))))
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Vratarь
1599656094
"Я не подразумевал политических жестов". Не, просто так, что-то нашёл под лавкой, и историей навеяло. Ага... Дурачка не включай! "Я ударил его по морде, ничего не имея ввиду, так рука двигалась."
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Dominator777
1599656107
Это не фанат, а подрастающий нацист. Он позорит армейский клуб. Надо пожизненно лишить его права посещать стадионы в России. Пусть едет в Европу: там среди п е д е р а с т о в ему и место!
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Добрый Бобер
1599657712
У нас что, уже белорусская оппозиция признана экстремисткой организацией?
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vladimir-7
1599658933
А фанат оказался Белорусом.
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serga.kulikov
1599659038
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Suicide
1599664914
Правильно сделали, нехер политоту тащить в спорт...
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Ростислав72
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Томик
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