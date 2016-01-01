Фаната ЦСКА наказали штрафом и запретом на посещение стадионов за бело-красно-белый флаг и скандирование «Жыве Беларусь»

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Болельщик ЦСКА Дмитрий Голембевский оштрафован на 3 тысячи рублей за скандирование «Жыве Беларусь» и демонстрацию бело-красно-белого флага на матче РПЛ против «Тамбова» (2:1). Такое решение принял Савеловский суд Москвы.
«Этот флаг является бывшим флагом Республики Белоруссии. Я не подразумевал политических жестов. Я не признаю то, что мой поступок является правонарушением», – цитирует правонарушителя АГН «Москва».
Также Голембевский получил запрет на посещение стадионов на один год.
- После матча ЦСКА – «Тамбов» за скандирование «Жыве Беларусь» были задержаны около 15 фанатов.
- Футболист ЦСКА Илья Шкурин отказался возвращаться в Белоруссию, пока президентский пост занимает Александр Лукашенко.
- Лукашенко руководит страной с 1994 года.
Фаната ЦСКА арестовали на 15 суток за бело-красно-белый флаг в поддержку белорусов на матче с «Тамбовом»