«Его вклад в развитие футбола трудно переоценить». ЦСКА поздравил Усманова с днем рождения

Пресс-служба ЦСКА поздравила бизнесмена Алишера Усманова с 66-летием.
«Руководство и коллектив ПФК ЦСКА, игроки и тренеры команды искренне поздравляют Алишера Усманова с днем рождения! То внимание, которое Алишер Бурханович уделяет развитию культуры и спорта в нашей стране, достойно самого большого уважения. В фехтовании он добился невероятных высот, попав в отечественный Зал славы. Но и его вклад в развитие других видов спорта, в частности, гимнастики и футбола, — трудно переоценить.От всей души желаем имениннику крепкого здоровья, счастья и больших свершений во всех сферах деятельности!» – сообщается на сайте ЦСКА.
- 3 августа новым генеральным спонсором футбольной команды ЦСКА стала многопрофильная ИТ-группа Усманова «ИКС Холдинг». Общая стоимость контракта составила 1 миллиард рублей.
Источник: Официальный сайт ЦСКА