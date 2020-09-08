«Его вклад в развитие футбола трудно переоценить». ЦСКА поздравил Усманова с днем рождения

Пресс-служба ЦСКА поздравила бизнесмена Алишера Усманова с 66-летием.

«Руководство и коллектив ПФК ЦСКА, игроки и тренеры команды искренне поздравляют Алишера Усманова с днем рождения! То внимание, которое Алишер Бурханович уделяет развитию культуры и спорта в нашей стране, достойно самого большого уважения. В фехтовании он добился невероятных высот, попав в отечественный Зал славы. Но и его вклад в развитие других видов спорта, в частности, гимнастики и футбола, — трудно переоценить.От всей души желаем имениннику крепкого здоровья, счастья и больших свершений во всех сферах деятельности!» – сообщается на сайте ЦСКА.