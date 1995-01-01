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    «Его вклад в развитие футбола трудно переоценить». ЦСКА поздравил Усманова с днем рождения

    Пресс-служба ЦСКА поздравила бизнесмена Алишера Усманова с 66-летием.

    «Руководство и коллектив ПФК ЦСКА, игроки и тренеры команды искренне поздравляют Алишера Усманова с днем рождения! То внимание, которое Алишер Бурханович уделяет развитию культуры и спорта в нашей стране, достойно самого большого уважения. В фехтовании он добился невероятных высот, попав в отечественный Зал славы. Но и его вклад в развитие других видов спорта, в частности, гимнастики и футбола, — трудно переоценить.От всей души желаем имениннику крепкого здоровья, счастья и больших свершений во всех сферах деятельности!» – сообщается на сайте ЦСКА.

    • 3 августа новым генеральным спонсором футбольной команды ЦСКА стала многопрофильная ИТ-группа Усманова «ИКС Холдинг». Общая стоимость контракта составила 1 миллиард рублей.

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    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +837

      elessar arnor 6 минут назад

      конечно хороший, отдал влашича в рассрочку

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