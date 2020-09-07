Лига наций. Дубль Холанда помог Норвегии разгромить Северную Ирландию и другие результаты

Завершились еще шесть матчей первого тура группового этапа Лиги наций.
Лига наций. Лига А. Группа 1. 2-й тур
Босния и Герцеговина – Польша – 1:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Хайрадинович (с пенальти), 24; 1:1 – Глик, 45; 1:2 – Гросицки, 67.
Лига наций. Лига B. Группа 1. 2-й тур
Голы: 0:1 – Алибек, 3; 1:1 – Баумгартнер, 17; 1:2 – Григоре, 51; 1:3 – Максим, 70; 2:3 – Онисиво, 81.
Северная Ирландия – Норвегия – 1:5 (1:3)
Голы: 0:1 – Эльюнусси, 2; 1:1 – МакНэйр, 6; 1:2 – Холанд, 7; 1:3 – Сорлот, 19; 1:4 – Сорлот, 47; 1:5 – Холанд, 58.
Лига наций. Лига B. Группа 2. 2-й тур
Голы: 1:0 – Пешек, 12; 1:1 – Дайкс, 27; 1:2 – Кристи (с пенальти), 52.
Израиль – Словакия – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Дуриш, 14; 1:1 – Элмкиес, 90+1.
Лига наций. Лига С. Группа 4. 2-й тур
Гол: 0:1 – Казлаускас, 51.
Удаление: Хюсай, 87 – нет.