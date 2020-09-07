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    Лига наций. Дубль Холанда помог Норвегии разгромить Северную Ирландию и другие результаты

    Завершились еще шесть матчей первого тура группового этапа Лиги наций.

    Лига наций. Лига А. Группа 1. 2-й тур

    Босния и Герцеговина – Польша – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Хайрадинович (с пенальти), 24; 1:1 – Глик, 45; 1:2 – Гросицки, 67.

    Лига наций. Лига B. Группа 1. 2-й тур

    Австрия – Румыния – 2:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Алибек, 3; 1:1 – Баумгартнер, 17; 1:2 – Григоре, 51; 1:3 – Максим, 70; 2:3 – Онисиво, 81.

    Северная Ирландия – Норвегия – 1:5 (1:3)

    Голы: 0:1 – Эльюнусси, 2; 1:1 – МакНэйр, 6; 1:2 – Холанд, 7; 1:3 – Сорлот, 19; 1:4 – Сорлот, 47; 1:5 – Холанд, 58.

    Лига наций. Лига B. Группа 2. 2-й тур

    Чехия – Шотландия – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Пешек, 12; 1:1 – Дайкс, 27; 1:2 – Кристи (с пенальти), 52.

    Израиль – Словакия – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Дуриш, 14; 1:1 – Элмкиес, 90+1.

    Лига наций. Лига С. Группа 4. 2-й тур

    Албания – Литва – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Казлаускас, 51.

    Удаление: Хюсай, 87 – нет.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    07.09.2020 23:51
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