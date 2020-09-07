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Расписание матчей
Албания - Литва
Албания - Литва: обзор матча 07 сентября 2020
Албания
07.09.2020, понедельник, 21:45
, группа C4, 2 тур
0 : 1
Завершен
Литва
51'
Д. Казлаускас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Албания - Литва
Конец матча
Вторая желтая
Э. Хюсай
87'
78'
Замена
Д. Романовский
️️️️
К. Лаукжемис
Замена
А. Броя
️️️️
О. Роши
75'
74'
Замена
О. Вербицкас
️️️️
Д. Казлаускас
65'
Желтая карточка
М. Воробьевас
61'
Замена
Г. Сиргедас
️️️️
Ю. Ласицкас
Замена
М. Узуни
️️️️
К. Гясула
60'
Замена
О. Роши
️️️️
Л. Траши
60'
55'
Желтая карточка
Ю. Ласицкас
51'
ГОЛ! 0:1!
Д. Казлаускас
Второй тайм
45'
+3
Желтая карточка
Д. Казлаускас
Желтая карточка
Э. Хюсай
45'
+3
Желтая карточка
К. Лячи
45'
+1
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
22
Лоренц Траши
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
17
Кастриот Дермаку
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Клаус Гясула
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
14
Казим Лячи
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
10
Армандо Садику
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Литва
12
Томас Шведкаускас
ВР
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
3
Маркус Палионис
ЦЗ
13
Юстас Ласицкас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
17
Мартинас Дапкус
ЦП
6
Модестас Воробьевас
ЦП
16
Домантас Шимкус
ЦП
19
Донатас Казлаускас
ЦФ
9
Каролис Лаукжемис
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Албания
23
Албан Ходжа
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
2
Рамен Цепеле
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
2
Хисен Мемолла
ЦЗ
11
Мюрто Узуни
ЛВ
21
Одисе Роши
ЦП
7
Кейди Баре
ЦП
15
Линдон Селахи
ЦП
9
Армандо Броя
ЦФ
18
Эндри Чекичи
ЦФ
19
Беким Балай
ЦФ
Литва
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
2
Линас Климавичус
ЦЗ
5
Маркас Бенета
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
20
Андриус Барткус
ЦП
11
Гратас Сиргедас
ЦП
24
Тадас Элиосиус
ЦП
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
15
Даниэль Романовский
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
3-2-3-2
1
Стракоша
22
Траши
6
Джимсити
17
Дермаку
4
Михай
4
Хюсай
8
Гясула
22
Абраши
14
Лячи
10
Садику
7
Манай
3-2-3-2
12
Шведкаускас
4
Гирдвайнис
3
Палионис
13
Ласицкас
13
Миколюнас
8
Вайткунас
17
Дапкус
6
Воробьевас
16
Шимкус
9
Лаукжемис
19
Казлаускас
8
Гясула
11
Узуни
11
Узуни
8
Гясула
Роши
9
Броя
9
Броя
Роши
22
Траши
21
Роши
21
Роши
22
Траши
13
Ласицкас
11
Сиргедас
11
Сиргедас
13
Ласицкас
9
Лаукжемис
15
Романовский
15
Романовский
9
Лаукжемис
19
Казлаускас
18
Вербицкас
18
Вербицкас
19
Казлаускас
Остались в запасе
Албания
Литва
18
Эндри Чекичи
ЦФ
2
Рамен Цепеле
ЦЗ
23
Албан Ходжа
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
5
Фредерик Везели
ЦЗ
2
Хисен Мемолла
ЦЗ
7
Кейди Баре
ЦП
15
Линдон Селахи
ЦП
19
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
20
Андриус Барткус
ЦП
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
24
Тадас Элиосиус
ЦП
2
Линас Климавичус
ЦЗ
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
5
Маркас Бенета
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Остались в запасе
18
Эндри Чекичи
ЦФ
2
Рамен Цепеле
ЦЗ
23
Албан Ходжа
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
5
Фредерик Везели
ЦЗ
2
Хисен Мемолла
ЦЗ
7
Кейди Баре
ЦП
15
Линдон Селахи
ЦП
19
Беким Балай
ЦФ
Остались в запасе
20
Андриус Барткус
ЦП
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
24
Тадас Элиосиус
ЦП
2
Линас Климавичус
ЦЗ
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
5
Маркас Бенета
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Статистика матча Албания - Литва
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
- : -
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
06.06.2026
Люксембург
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
- : -
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 2
29.03.2026
Грузия
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
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