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    Уткин: «Если мы доверяем Черчесову, то он тем самым констатирует, что российский футбол катится в задницу»

    Блогер Василий Уткин прокомментировал победу сборной России в матче с Венгрией (3:2).

    «Я не вижу у сборной завтрашнего дня. Завтрашний день не должен наступать сегодня — это не кино. Но он должен угадываться и просматриваться. Сейчас я вижу команду, которая сохраняет себя из последних сил. Пока у нее это получается очень неплохо, надо отдать ей должное. Но она выигрывает за счет связей, наработанных достаточно давно. В этом и смысл — держаться за состав, чтобы эти связи как-то не нарушились. Команда, которая сейчас существует, в большинстве своем прекрасно знает, чего от нее хочет Станислав Черчесов.

    Мы дважды выиграли на классе. Сборная России может достаточно стабильно обыгрывать команды, которые ей уступают или примерно равны по общем качествам – набору игроков и амбициям. За счет чего? За счет сыгранности, сработанности, наработанной организации игры и так далее. Так сборная России действовала и в предыдущей Лиге наций. Сборная России оказывается наиболее стабильной сборной-середняком в Европе. В прошлой Лиге наций нам достался в соперники коллектив, который выступает в таком качестве давно, лет 30. Это сборная Швеции. И сборная России тогда ей не смогла ничего особо противопоставить.

    И у меня возникает простой вопрос: в следующем году мы поднимаемся в Лиге наций в высший дивизион, а там собраны команды, с которыми сборная России играть не может. Она им всегда проигрывает. Командам, которые качественно выше классом, сборная России проигрывает почти всегда. Да, была игра со сборной Испании на чемпионате мира, но это было довольно давно. Если вам хочется, чтобы сборная России играла вот так, значит, вы «Черчесо-оптимист». А я «Черчесо-скептик».

    Поздравляю сборную России с двумя заслуженными победами. Совершенно не настроен принижать соперников. Но я не вижу в жизни сборной ни прогресса, ни развития. В ней дебютируют люди, которым за 30. Черчесов работает очень добросовестно. Но если он не видит, как обновлять эту сборную, как освежать ее и готовить к будущему… Если мы доверяем Станиславу Черчесову, то тем самым он констатирует нам: российский футбол катится в задницу и потенциального обновления у него нет. Я, Станислав Черчесов, вам это прямо говорю. Вот именно в этом я и не согласен со Станиславом Саламовичем», — сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале..

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал Василия Уткина

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8079

      alarm 41 минуту назад

      просто напоминаю, что всей стране очень стыдно за спартак)

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      Рейтинг: +588

      Mr Green 1 час назад

      Василий, ну так ты получи тренерскую лицензию и покажи, как с полупокерной молодежью можно выигрывать у качественных сборных. пока что все только языком чешут. сборная это тебе не клуб, там люди вместе играют редко, ясный хер он не хочет разрывать связки игровые, а результат нужен здесь и сейчас, а не с перспективой на ближайшие 10 лет. кого он хочет предложить в усиление? Семенов, да, ошибка, думаю Усач и сам понимает это и в следующей игре он на банке сидеть будет.

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      Рейтинг: +2229

      Snek 1 час назад

      Вася так сказал, будто у Черчесова есть план. Он берёт половину своих друзей, вторую половину по блату, ну может пару-тройки за какие-то реальные заслуги и всё. Сбродная России по древболу готова.

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