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  • Уткин: «Если мы доверяем Черчесову, то он тем самым констатирует, что российский футбол катится в задницу»

Уткин: «Если мы доверяем Черчесову, то он тем самым констатирует, что российский футбол катится в задницу»

7 сентября 2020, 01:33
25

Блогер Василий Уткин прокомментировал победу сборной России в матче с Венгрией (3:2).

«Я не вижу у сборной завтрашнего дня. Завтрашний день не должен наступать сегодня — это не кино. Но он должен угадываться и просматриваться. Сейчас я вижу команду, которая сохраняет себя из последних сил. Пока у нее это получается очень неплохо, надо отдать ей должное. Но она выигрывает за счет связей, наработанных достаточно давно. В этом и смысл — держаться за состав, чтобы эти связи как-то не нарушились. Команда, которая сейчас существует, в большинстве своем прекрасно знает, чего от нее хочет Станислав Черчесов.

Мы дважды выиграли на классе. Сборная России может достаточно стабильно обыгрывать команды, которые ей уступают или примерно равны по общем качествам – набору игроков и амбициям. За счет чего? За счет сыгранности, сработанности, наработанной организации игры и так далее. Так сборная России действовала и в предыдущей Лиге наций. Сборная России оказывается наиболее стабильной сборной-середняком в Европе. В прошлой Лиге наций нам достался в соперники коллектив, который выступает в таком качестве давно, лет 30. Это сборная Швеции. И сборная России тогда ей не смогла ничего особо противопоставить.

И у меня возникает простой вопрос: в следующем году мы поднимаемся в Лиге наций в высший дивизион, а там собраны команды, с которыми сборная России играть не может. Она им всегда проигрывает. Командам, которые качественно выше классом, сборная России проигрывает почти всегда. Да, была игра со сборной Испании на чемпионате мира, но это было довольно давно. Если вам хочется, чтобы сборная России играла вот так, значит, вы «Черчесо-оптимист». А я «Черчесо-скептик».

Поздравляю сборную России с двумя заслуженными победами. Совершенно не настроен принижать соперников. Но я не вижу в жизни сборной ни прогресса, ни развития. В ней дебютируют люди, которым за 30. Черчесов работает очень добросовестно. Но если он не видит, как обновлять эту сборную, как освежать ее и готовить к будущему… Если мы доверяем Станиславу Черчесову, то тем самым он констатирует нам: российский футбол катится в задницу и потенциального обновления у него нет. Я, Станислав Черчесов, вам это прямо говорю. Вот именно в этом я и не согласен со Станиславом Саламовичем», — сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале..

Источник: Ютуб-канал Василия Уткина
Россия Венгрия Черчесов Станислав Уткин Василий
Комментарии (25)
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Snek
1599432967
Вася так сказал, будто у Черчесова есть план. Он берёт половину своих друзей, вторую половину по блату, ну может пару-тройки за какие-то реальные заслуги и всё. Сбродная России по древболу готова.
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Mr Green
1599433586
Василий, ну так ты получи тренерскую лицензию и покажи, как с полупокерной молодежью можно выигрывать у качественных сборных. пока что все только языком чешут. сборная это тебе не клуб, там люди вместе играют редко, ясный хер он не хочет разрывать связки игровые, а результат нужен здесь и сейчас, а не с перспективой на ближайшие 10 лет. кого он хочет предложить в усиление? Семенов, да, ошибка, думаю Усач и сам понимает это и в следующей игре он на банке сидеть будет.
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Cules2013
1599448100
Вася уже давно в той самой заднице, куда постоянно отправляет всех остальных. Скучно ему там одному, хочется компании. Как комментатор и аналитик Уткин закончился очень давно, и это прискорбно. Интересно, а куда тогда катится футбол в тех странах, которые Россия обыгрывает? А мы побеждали в т.ч. и Испанию. Сколько нытья было, что сборная ни о чём, что мы всё проигрываем. Причитали, когда же наконец-то пойдут результаты. Пришёл Черчесов - дал результат. Всё равно все недовольны. Говорили, что после ЧМ всё у него развалится, это удачное стечение обстоятельств, что прошли в 1/4. Уже 2 года прошло, как закончился ЧМ, и никуда сборная не скатилась, регулярно берёт очки и побеждает. Всё равно - всё у нас плохо. Черчесов - чабан? Да, вероятно, так и есть, но смотря на наших дуболомов, то им именно чабан и нужен, а не современный грамотный тренер. Результат есть, чего ещё хотим? Чтобы сборная играла, как какая-нибудь Франция или Германия? Ну это вы зажрались.
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Rabinovi_ch
1599451321
В сборной уже был тренер, который на перспективу молодежь вызывал. Фабио Капелло его звать, но где он сейчас? Глупо требовать от тренера перспективу и результат одновременно. У Уткина очередной климакс.
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Йост
1599453378
Когда в сборную не берут Соболева, то все возмущаются и ругают Черчесова, а зря ведь сборная не место для обкатки молодых игроков, для этого есть молодежные сборные до 19 и до 21 года. Только там они могут получить больше игрового времени, а не свои 5 минут. Прежде всего клубы должны больше доверять молодежи, тогда и в сборной они со временем обязательно появятся...По поводу игры сборной - не плохо, но до отлаженной и поставленной игры еще надо трудиться. Здесь Вася в чем-то прав.
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Hektor 84
1599455970
Черчес все еще у руля сборной лишь потому что наши редко играют с топами. Два- три разгромных поражения и прощай космический Стас!!! А так в основном играют либо с такими же как сборная России середняками, либо с аутсайдерами. За 4 года не обыграна ни одна топ сборная, ничья с Испанией и то благодаря фортуне.
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Из Твери Леха
1599458133
ух какой бунтарь уткин. прямо панк в душе. и риторику такую осторожную избрал, потому что команда 2 матча выиграла, а если бы проиграла, то дерьмом бы облил. вся суть балабола. а то, что просвета нет, так это коту понятно.
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порт
1599458453
«Я не вижу у сборной завтрашнего дня. ======================== Когда я с похмелья, то и сегодняшнего не вижу.
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Волька
1599459002
Вонючая свинья опять лезет.
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морозз
1599466735
Страна у нас такая и футбол ей под стать...выиграли 2 матча - плохо, идём на первом месте - очень плохо! Много футболистов за 30 - катастрофа, тренер - убирайся! Наша сборная спокойно и на КЛАССЕ переиграла две неплохие европейские сборные...вот о чём надо говорить а не взбивать пену и её же кошмарить!
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