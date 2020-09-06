Ахметов, несмотря на возвращение в общую группу, не сможет играть раньше середины октября

Агент полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова Ираклий Гегечкори рассказал о восстановлении игрока от травмы плеча. Уроженец Киргизии вернулся в общую группу, но выступать не сможет еще в течение более чем месяца.

«В следующем туре чемпионата России со «Спартаком» Ильзат не сыграет, это невозможно. Предположительно он сможет выйти на поле после следующей паузы на игры сборных (середина октября – прим. «Бомбардира»). Это вполне реально.

Сейчас он тренируется бесконтактно. В начале октября, думаю, начнeт тренироваться без ограничений, а в середине октября, как наберeт форму, сможет играть. Но это будет решение тренера — выпускать его или нет», – сказал Гегечкори ТАСС.