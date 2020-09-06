Ахметов вернулся в общую группу, но тренируется с ограничениями. Он не играл с марта

Как и ожидалось, полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов близок к возвращению в строй. Он прошел плановое обследование.

«Полузащитник ПФК ЦСКА, восстанавливающийся после июньской операции на плече, прошел контрольное обследование.

Ильзат приступил к работе в общей группе с ограничениями. О возобновлении тренировок Ахметова в полноценном режиме сообщим дополнительно», – написал ЦСКА.