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    Ахметов вернулся в общую группу, но тренируется с ограничениями. Он не играл с марта

    Как и ожидалось, полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов близок к возвращению в строй. Он прошел плановое обследование.

    «Полузащитник ПФК ЦСКА, восстанавливающийся после июньской операции на плече, прошел контрольное обследование.

    Ильзат приступил к работе в общей группе с ограничениями. О возобновлении тренировок Ахметова в полноценном режиме сообщим дополнительно», – написал ЦСКА.

    • В прошлом сезоне Ахметов провел 30 матчей, забил четыре гола и сделал три ассиста.
    • Ахметов не играет с марта.
    • ЦСКА идет в РПЛ пятым.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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