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    Ильзат Ахметов вернется на поле не раньше осени

    Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о сроках восстановления полузащитника команды Ильзата Ахметова.

    – На прошлой неделе хавбеку ЦСКА Ильзату Ахметову в Мюнхене была проведена операция по стабилизации левого плечевого сустава. Полузащитник уже вернулся в Москву?

    – Да, еще несколько дней назад. Через три месяца необходимо будет провести совместный контрольный осмотр с хирургом, который проводил операцию, чтобы мы могли начать заниматься индивидуальной футбольной работой и тактикой дальнейшего восстановительного лечения.

    • В текущем сезоне Ахметов провел 30 матчей, забил четыре гола и сделал три ассиста.
    • ЦСКА в РПЛ идет на пятом месте.

    Источник: Bobsoccer

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