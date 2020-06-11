Ильзат Ахметов вернется на поле не раньше осени

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о сроках восстановления полузащитника команды Ильзата Ахметова.

– На прошлой неделе хавбеку ЦСКА Ильзату Ахметову в Мюнхене была проведена операция по стабилизации левого плечевого сустава. Полузащитник уже вернулся в Москву?

– Да, еще несколько дней назад. Через три месяца необходимо будет провести совместный контрольный осмотр с хирургом, который проводил операцию, чтобы мы могли начать заниматься индивидуальной футбольной работой и тактикой дальнейшего восстановительного лечения.