У Канчельскиса коронавирус поразил 20 процентов легких

Главный тренер узбекистанского «Навбахора» Андрей Канчельскис рассказал о том, как переносит коронавирус. Поражены легкие.

«Обследование показало, что поражены 20% легких. Самочувствие среднее, но сказали, что это лечится. Главное – вовремя обратился. Еще клинику не так просто оказалось найти, хорошо, поспособствовали друзья, знакомые.

Сейчас прохожу все необходимые процедуры, уколы, капельницы, все идет по плану. Дальше врачи будут смотреть по ситуации, зависит от результатов анализов, через три-четыре дня скажут, есть ли улучшение», – сказал Канчельскис ТАСС.