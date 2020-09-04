Главные новости дня. Определились группы элитного раунда Кубка России, Месси не покинет «Барселону» в 2020 году

Дзюба: «Второй гол Сербии? Ответил всем хейтерам».

Уткин – о лидерстве «Спартака» в РПЛ: «Иногда на первое место выскакивает прыщ. Он тоже красно-белый».

Кубок России. «Спартак» сыграет с «Енисеем» и «Родиной» в элитном раунде.

Metaratings: Алексей Миранчук не вернется в строй раньше октября.

Академия «Спартака» обратилась в «Аталанту» для выплат за Миранчука.

Месси: «Я остаюсь в «Барселоне. Бартомеу нарушил обещание».

Отбор молодежного Евро-2021. Голы Глушенкова и Дивеева принесли России победу над Болгарией.

«Челси» купил Хаверца. Это рекордный трансфер для клуба.