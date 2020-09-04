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    Академия «Спартака» обратилась в «Аталанту» для выплат за Миранчука

    Глава департамента «Спартака» по коммуникациям Антон Фетисов сообщил о подаче руководством клубной академии документов для получения солидарных выплат за воспитание полузащитника Алексея Миранчука.

    • В конце августа хавбек перешел из «Локомотива» в «Аталанту».
    • Сумма сделки составила 14,5 миллиона евро.
    • За «Спартак» Миранчук выступал до 2011 года, а затем вместе с братом Антоном был отчислен из-за недостатка физической силы.

    «Спартаковская академия направила все необходимые документы в «Аталанту» для получения солидарных выплат», – сказал Фетисов,

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 15:18
    Комментарии17
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      Рейтинг: +3103

      mdu86 4 минуты назад

      А за матерниским капиталом они не обращались? )))

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      Рейтинг: +742

      O-Z 8 минут назад

      Выкинули его из клуба, теперь денег подавай. Свинота.

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      Рейтинг: +2213

      Бухбух 16 минут назад

      В футболе главное не физическая сила, а мозги. Пример с Месси перед глазами.

      0
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      Рейтинг: +1723

      Puddle 18 минут назад

      Ничего не перепутали? Сначала выгнали, а теперь денег просят? За недостаток физической силы? Покажите мне там физически сильных... Вечно падают и пенальти требуют
      Во-вторых, спортаг и воспитание- две несовместимые вещи! Что футболисты, что их юные поклонники
      В-третьих, братья к хрякам уже не относятся никак- какие выплаты??? Куда рылы вечно лезут? За переход Роналду в Юве им никто денег не должен???

      0
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      Рейтинг: +1314

      Romio-xxx 23 минуты назад

      Мдаааа,зря они это делают...

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      Рейтинг: +1447

      PAREVG. 34 минуты назад

      По закону - имеют право, по совести - нет.
      Если бы сначала отчислили, а потом они пришли в Локо, тогда ничего бы не получили, а так, да, выходит что начинали они в Спартаке...

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      Рейтинг: +910

      GreyDM > PAREVG. 4 минуты назад

      так в этом и суть, что сначала их отчислили из Спартака, а потом они на общих основаниях прошли отбор в академию Локомотива. Спартак после их отчисления в их судьбе никакого участия не принимал. Если бы в Локо не отобрались, то вообще могли с проф. футболом завязать..

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      Рейтинг: +910

      GreyDM 38 минут назад

      то есть в 15 лет выперли нах из академии, причём братья не переходили в другую академию, а просто остались "на улице", и только потом БЕЗ участия Спартака оказались в Локо, а теперь очухались и денег захотели - ну это не красиво как-то, я бы сказал гаденько(((

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      Рейтинг: +71

      zubastikpnz > GreyDM 37 минут назад

      если быть точнее по-свински)

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      Рейтинг: +16557

      bset 1 час назад

      Ахахахаха, за воспитание. Да вы крест на их карьере поставить хотели. Свинский поступок, хотя ничего удивительного.

      2
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      Рейтинг: +1127

      Джой > bset 43 минуты назад

      Просто взятку родители в свое время не смогли дать. В этом весь академический футбол

      2
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      Рейтинг: +1722

      AZ 1 час назад

      Такими новостями конечно Спартак троллит сам себя...

      3
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      Рейтинг: +400

      Фанат Рубина 1 час назад

      Аталанта поли их нах! не х*й отчислять было. Еще и причина такая недостаточно физ силы

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