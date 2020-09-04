Академия «Спартака» обратилась в «Аталанту» для выплат за Миранчука

Глава департамента «Спартака» по коммуникациям Антон Фетисов сообщил о подаче руководством клубной академии документов для получения солидарных выплат за воспитание полузащитника Алексея Миранчука.

В конце августа хавбек перешел из «Локомотива» в «Аталанту».

Сумма сделки составила 14,5 миллиона евро.

За «Спартак» Миранчук выступал до 2011 года, а затем вместе с братом Антоном был отчислен из-за недостатка физической силы.

«Спартаковская академия направила все необходимые документы в «Аталанту» для получения солидарных выплат», – сказал Фетисов,