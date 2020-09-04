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  • Уткин – о лидерстве «Спартака» в РПЛ: «Иногда на первое место выскакивает прыщ. Он тоже красно-белый»

Уткин – о лидерстве «Спартака» в РПЛ: «Иногда на первое место выскакивает прыщ. Он тоже красно-белый»

4 сентября 2020, 11:28
67

Журналист и блогер Василий Уткин высказался о лидерстве «Спартака» в Премьер-лиге. Московский клуб опережает «Зенит» на одно очко после шести туров.

«Думаю, последние два тура очень здорово взбаламутили уже, казалось бы, сформировавшееся представление о том, каким будет чемпионат. Показалось сначала, что «Зенит» оторвется и уйдет вперед – я не снимаю с «Зенита» проклятие своего поздравления с уже имеющимся чемпионством 2021 года и действительно продолжаю так думать. Но внутри этого процесса могут происходить разные интересные события.

Сейчас, например, на первое место вырвался «Спартак». Ну вот как к этому относиться? Знаете, иногда на первое место в нашей жизни выскакивает, например, прыщ. Он, кстати, тоже часто бывает красно-белым. Иногда это бывает какой-то больной зуб. Красный – это вообще цвет воспаления, а зуб тоже является белым. То, что происходит на протяжении одного тура, вообще не имеет никакого практического значения», – сказал Уткин.

Источник: Ютуб-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Спартак Уткин Василий
Комментарии (67)
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Спартак Имел
1599208336
Вася топ как всегда крячкохвостым указал им своё место у параши! гыгы
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zra78
1599209722
Ахахаха! Спартачи не в обиду,но пошутил он знатно! ))))))
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Каратель помойников
1599210805
а иногда в журналистике выскакивает жирный прыщ
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paracetamol
1599211335
Так оно и есть. Только прыщ выскочил вонючий!
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alp
1599213581
совсем одурел от водки....
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Snek
1599214454
Ну если снова начнут судить Спартак по футбольным правилам, то упадёт в середину таблицы.
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mamba9090909
1599216481
И Вася, иногда, излагает умные слова .))
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Волька
1599227270
А еще вонючая жирная ненавистная свинья-ее фемили уткин
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Синитсосит
1599230582
троллер вася, хорошее сравнение, реально, хоть и лидерство, а игра совсем не чемпионская, так что в ближайших турах может всё изменится, а может и нет, про лестер тоже много чё писали и смеялись, а потом офигели
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Ловкий Бубен
1599236610
Уткину всё равно на кого срать, Зенит, Спартак, Дзюба, сборная ... Ему важен сам процесс обгаживания , не привязываясь к происхождению обьекта...
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