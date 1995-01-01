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    Уткин – о лидерстве «Спартака» в РПЛ: «Иногда на первое место выскакивает прыщ. Он тоже красно-белый»

    Журналист и блогер Василий Уткин высказался о лидерстве «Спартака» в Премьер-лиге. Московский клуб опережает «Зенит» на одно очко после шести туров.

    «Думаю, последние два тура очень здорово взбаламутили уже, казалось бы, сформировавшееся представление о том, каким будет чемпионат. Показалось сначала, что «Зенит» оторвется и уйдет вперед – я не снимаю с «Зенита» проклятие своего поздравления с уже имеющимся чемпионством 2021 года и действительно продолжаю так думать. Но внутри этого процесса могут происходить разные интересные события.

    Сейчас, например, на первое место вырвался «Спартак». Ну вот как к этому относиться? Знаете, иногда на первое место в нашей жизни выскакивает, например, прыщ. Он, кстати, тоже часто бывает красно-белым. Иногда это бывает какой-то больной зуб. Красный – это вообще цвет воспаления, а зуб тоже является белым. То, что происходит на протяжении одного тура, вообще не имеет никакого практического значения», – сказал Уткин.

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    Источник: Ютуб-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 11:28
    Комментарии31
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      Рейтинг: +2169

      кошмарик 12 минут назад

      Уася красаучег! лучшее сравнение! в мемориз!

      1
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      Рейтинг: +1720

      Puddle 12 минут назад

      Жирновася в ком то веке прав: красно-белый- это прыщ! Да здравствует новое погоняло!

      0
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      Рейтинг: +2209

      Snek 25 минут назад

      Ну если снова начнут судить Спартак по футбольным правилам, то упадёт в середину таблицы.

      1
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      Рейтинг: +6391

      alp 40 минут назад

      совсем одурел от водки....

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      Рейтинг: +3877

      sochi-2013 44 минуты назад

      Когда ворошат огромную кучу дерьма, то оно воняет. Не трогайте Васю!

      0
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      Рейтинг: +6380

      ivany4 47 минут назад

      После того, как Вася стал ванговать, у него на теле высыпали прыщи. Видимо личные причины заставляют его делать такие сравнения.
      То ли с прогнозами не получается, то ли пригласил кого-то не с той улицы.))

      0
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      Рейтинг: +4538

      Рубинище 1 час назад

      Вася может юморнуть конечно.

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      Рейтинг: +13483

      slavutiq70 1 час назад

      Что у Васи с головой стало???помойка а не голова,,,,,

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      Рейтинг: +8019

      paracetamol 1 час назад

      Так оно и есть. Только прыщ выскочил вонючий!

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      Рейтинг: +1055

      Klaido > paracetamol 1 час назад

      вонючий прыщ у тебя во рту - прополощи рот - заразишь своих партнеров через минеты им

      4
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      Рейтинг: +1450

      BANNIKOV1970 1 час назад

      Вася фурункул

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