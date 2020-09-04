Уткин – о лидерстве «Спартака» в РПЛ: «Иногда на первое место выскакивает прыщ. Он тоже красно-белый»

Журналист и блогер Василий Уткин высказался о лидерстве «Спартака» в Премьер-лиге. Московский клуб опережает «Зенит» на одно очко после шести туров.

«Думаю, последние два тура очень здорово взбаламутили уже, казалось бы, сформировавшееся представление о том, каким будет чемпионат. Показалось сначала, что «Зенит» оторвется и уйдет вперед – я не снимаю с «Зенита» проклятие своего поздравления с уже имеющимся чемпионством 2021 года и действительно продолжаю так думать. Но внутри этого процесса могут происходить разные интересные события.

Сейчас, например, на первое место вырвался «Спартак». Ну вот как к этому относиться? Знаете, иногда на первое место в нашей жизни выскакивает, например, прыщ. Он, кстати, тоже часто бывает красно-белым. Иногда это бывает какой-то больной зуб. Красный – это вообще цвет воспаления, а зуб тоже является белым. То, что происходит на протяжении одного тура, вообще не имеет никакого практического значения», – сказал Уткин.