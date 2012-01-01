Дзюба: «Второй гол Сербии? Ответил всем хейтерам»

Молодец, отыграл матч хорошо! Но заслуга второго гола, принадлежит больше защитнику сербов
Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу над Сербией в матче Лиги наций.
- Россияне победили со счетом 3:1.
- Дзюба оформил дубль (один гол – с пенальти).
- Следующая игра – 6 сентября против Венгрии.
«Забил второй гол левой? Как у Ривалдо, как у Веретенникова. Ответил всем хейтерам, которые говорят, что у меня уже возраст, левой не умею работать. Каждый день отвечаем действиями, а не словами, – сказал Дзюба.