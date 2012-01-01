Дзюба: «Второй гол Сербии? Ответил всем хейтерам»

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу над Сербией в матче Лиги наций.

Россияне победили со счетом 3:1.

Дзюба оформил дубль (один гол – с пенальти).

Следующая игра – 6 сентября против Венгрии.

«Забил второй гол левой? Как у Ривалдо, как у Веретенникова. Ответил всем хейтерам, которые говорят, что у меня уже возраст, левой не умею работать. Каждый день отвечаем действиями, а не словами, – сказал Дзюба.