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    Дзюба: «Второй гол Сербии? Ответил всем хейтерам»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу над Сербией в матче Лиги наций.

    • Россияне победили со счетом 3:1.
    • Дзюба оформил дубль (один гол – с пенальти).
    • Следующая игра – 6 сентября против Венгрии.

    «Забил второй гол левой? Как у Ривалдо, как у Веретенникова. Ответил всем хейтерам, которые говорят, что у меня уже возраст, левой не умею работать. Каждый день отвечаем действиями, а не словами, – сказал Дзюба.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +792

      SaveAS 5 минут назад

      Молодец, отыграл матч хорошо! Но заслуга второго гола, принадлежит больше защитнику сербов

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