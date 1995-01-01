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    «Барселона» разрешит Видалю уйти в «Интер» свободным агентом

    «Барселона» не намерена препятствовать уходу полузащитника Артуро Видаля в «Интер» в это трансферное окно, пишет Diario Sport.

    Каталонцы согласны разорвать с чилийцем контракт, действующий еще год. Возможно, «Барса» получит от «Интера» символическую плату за Видаля.

    Отпустив футболиста, испанский клуб рассчитывает разгрузить зарплатную ведомость.

    • В прошлом сезоне Ла Лиги игрок провел 33 матча, забив восемь голов и сделав два ассиста.
    • Сообщалось, что Видаль подпишет с миланцами двухлетний контракт с зарплатой в 3 миллиона евро.

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    Источник: Diario Sport

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