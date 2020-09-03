«Барселона» разрешит Видалю уйти в «Интер» свободным агентом

«Барселона» не намерена препятствовать уходу полузащитника Артуро Видаля в «Интер» в это трансферное окно, пишет Diario Sport.
Каталонцы согласны разорвать с чилийцем контракт, действующий еще год. Возможно, «Барса» получит от «Интера» символическую плату за Видаля.
Отпустив футболиста, испанский клуб рассчитывает разгрузить зарплатную ведомость.
- В прошлом сезоне Ла Лиги игрок провел 33 матча, забив восемь голов и сделав два ассиста.
- Сообщалось, что Видаль подпишет с миланцами двухлетний контракт с зарплатой в 3 миллиона евро.
Источник: Diario Sport