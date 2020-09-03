«Барселона» разрешит Видалю уйти в «Интер» свободным агентом

«Барселона» не намерена препятствовать уходу полузащитника Артуро Видаля в «Интер» в это трансферное окно, пишет Diario Sport.

Каталонцы согласны разорвать с чилийцем контракт, действующий еще год. Возможно, «Барса» получит от «Интера» символическую плату за Видаля.

Отпустив футболиста, испанский клуб рассчитывает разгрузить зарплатную ведомость.