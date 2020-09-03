Валиева: «В женском чемпионате линейный арбитр получает 7,5 тысяч рублей за матч, у главного – вдвое больше»

Международный линейный арбитр ФИФА Сабина Валиева рассказала, сколько судьи зарабатывают в женском футболе.

– Сколько денег приносит судейство матчей?

– В женском чемпионате один матч стоит 7,5 тысяч рублей. Столько получает линейный арбитр. У главного – в два раза больше. На международных матчах получаем побольше, но это я уже не скажу. Но в разы больше, да.

Когда ты ездишь на международные турниры (особенно финальная стадия чемпионата Европы), то тебе платят суточные за каждый день пребывания. Если тебя выгоняют после группового этапа, то, естественно, оставляют меньше. Если на полуфиналы и финалы, то больше.

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