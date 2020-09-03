Канчельскис – о коронавирусе: «Постепенно прихожу в себя, главное – нет температуры»

Главный тренер «Навбахора» Андрей Канчельскис, у которого в конце августа выявили коронавирус, рассказал о своем самочувствии.

«Постепенно прихожу в себя, чувствую себя лучше, появились уже аппетит, голос, организм выздоравливает. Главное – нет температуры, недавно измерил – 36,9, первые дни держалась за 37, не очень комфортно себя чувствовал.

Сейчас нахожусь в гостинице в Ташкенте, завтра собираюсь сделать полное обследование, сдам все анализы. Если все будет нормально, поеду в Наманган, а если нет, наверное, будет госпитализация, но до этого, думаю, не дойдет.

Слабость по-прежнему присутствует, все-таки за эти дни потерял порядка пяти килограммов, но так и должно быть, наверное, после любого заболевания», – отметил Канчельскис.