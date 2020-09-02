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    Деспотович: «Надеюсь дебютировать в составе сборной Сербии именно в матче с Россией»

    Нападающий сборной Сербии Джордже Деспотович поделился ожиданиями от матча первого тура Лиги наций против россиян. Он рассчитывает сыграть против страны, в которой выступает за «Рубин».

    «Преимущество россиян в том, что их чемпионат уже в разгаре, они сыграли уже шесть туров. У них есть игровой тонус. А наше преимущество в том, что мы можем быть свежее, у нас может меньше травм. Хотя я как раз выступаю в чемпионате России.

    Я был три месяца без команды, и лишь полтора месяца перешел в «Рубин», и в последних матчах отмечаюсь результативностью. Думаю, что я нахожусь в хорошем состоянии. Надеюсь дебютировать в составе сборной Сербии именно в предстоящем матче. Но этот вопрос не ко мне, а к тренеру», – цитирует Деспотовича «Р-Спорт».

    • Матч между командами состоится завтра, 3 сентября.
    • Последний раз Россия и Сербия встречались в товарищеском матче в июне 2016 года (1:1).
    • Сборные не играли с прошлого ноября.

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    Источник: «Р-Спорт»

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