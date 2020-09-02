Деспотович: «Надеюсь дебютировать в составе сборной Сербии именно в матче с Россией»

Нападающий сборной Сербии Джордже Деспотович поделился ожиданиями от матча первого тура Лиги наций против россиян. Он рассчитывает сыграть против страны, в которой выступает за «Рубин».

«Преимущество россиян в том, что их чемпионат уже в разгаре, они сыграли уже шесть туров. У них есть игровой тонус. А наше преимущество в том, что мы можем быть свежее, у нас может меньше травм. Хотя я как раз выступаю в чемпионате России.

Я был три месяца без команды, и лишь полтора месяца перешел в «Рубин», и в последних матчах отмечаюсь результативностью. Думаю, что я нахожусь в хорошем состоянии. Надеюсь дебютировать в составе сборной Сербии именно в предстоящем матче. Но этот вопрос не ко мне, а к тренеру», – цитирует Деспотовича «Р-Спорт».