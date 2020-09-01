«Мутко против»: «Локомотив» отказался заключать контракт с Глушаковым

«Локомотив» не будет заключать соглашение с бывшим полузащитником «Спартака» и «Ахмата» Денисом Глушаковым, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Футболист предпринимает попытки попасть в один из московских клубов уже долгое время, но получает отказы.