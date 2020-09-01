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  • «Мутко против»: «Локомотив» отказался заключать контракт с Глушаковым

«Мутко против»: «Локомотив» отказался заключать контракт с Глушаковым

1 сентября 2020, 17:16
21

«Локомотив» не будет заключать соглашение с бывшим полузащитником «Спартака» и «Ахмата» Денисом Глушаковым, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Футболист предпринимает попытки попасть в один из московских клубов уже долгое время, но получает отказы.

  • Сообщалось, что знакомые Глушакова провели разговор с генеральным директором «Локомотива» Василием Кикнадзе, предложив ему услуги хавбека на фоне травмы Дмитрия Баринова и продажи Алексея Миранчука.
  • Сейчас Глушаков – свободный агент.
  • Он выступал за «Локо» с 2005 по 2013 год.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Глушаков Денис
Комментарии (21)
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NewLife
1598970266
спнит, только синит !
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PAREVG.
1598970338
Логично. Возраст - уже 33, пора место для гвоздя искать, чтобы бутсы повесить. К тому же, плохо расстался с публикой, ему команду в ФНЛ искать надо.
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oyabun
1598971800
Ну если даже такой "суперклуб" как Ахмат отказался от услуг Глушакова, то чего же он ждет от московских Грандов?
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фанат джигурды
1598973332
"Футболист предпринимает попытки попасть в один из московских клубов уже долгое время, но получает отказы." Тогда пусть в ночные попробует.
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порт
1598973779
Пусть попробует свои силы в казанке.
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evgevg13
1598974629
Футболист предпринимает попытки попасть в один из московских клубов: а в Казанку не пробовал? тоже ведь московский
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CSKA57
1598975673
Химки почти Москва. Ничего, если машины пока нет, можно и на электричке на тренировку поездить. Главное, чтобы там место было... В ФНЛ есть варианты Москвы и Подмосковья.
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ВежливыйХам
1598978798
требуется новый экшперт на матч тв там этих пескарей и карасей уже до ку,,,,Только один там правильный рыбак это Тихонов
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Алехсбургер.
1598980835
Сыпанул песка сначала в буксу Позже мясом торговал... На лезгинке тусанулся, И опять в родной вокзал. Сказка ,а не жизнь...
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vsespartak01
1599025429
это уже списанный товар!а списанный товар нигде не нужен!
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