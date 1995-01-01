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    «Мутко против»: «Локомотив» отказался заключать контракт с Глушаковым

    «Локомотив» не будет заключать соглашение с бывшим полузащитником «Спартака» и «Ахмата» Денисом Глушаковым, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Футболист предпринимает попытки попасть в один из московских клубов уже долгое время, но получает отказы.

    • Сообщалось, что знакомые Глушакова провели разговор с генеральным директором «Локомотива» Василием Кикнадзе, предложив ему услуги хавбека на фоне травмы Дмитрия Баринова и продажи Алексея Миранчука.
    • Сейчас Глушаков – свободный агент.
    • Он выступал за «Локо» с 2005 по 2013 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 17:16
    Комментарии14
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      Рейтинг: +4615

      порт 8 минут назад

      Пусть попробует свои силы в казанке.

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      Рейтинг: +1226

      фанат джигурды 15 минут назад

      "Футболист предпринимает попытки попасть в один из московских клубов уже долгое время, но получает отказы."


      Тогда пусть в ночные попробует.

      0
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      Рейтинг: +1226

      фанат джигурды 20 минут назад

      300 лет такое надо!!!


      В Москве есть Велес, Торпедо, Химки и т.д...

      0
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      Рейтинг: +225

      Джавел. 22 минуты назад

      Бывает. Интриги боком выходят.

      0
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      Рейтинг: +24421

      oyabun 41 минуту назад

      Ну если даже такой "суперклуб" как Ахмат отказался от услуг Глушакова, то чего же он ждет от московских Грандов?

      1
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      Рейтинг: +4509

      Рубинище 52 минуты назад

      Личку загнул снова походу. а так аукается ему всё

      0
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      Рейтинг: +1409

      PAREVG. 1 час назад

      Логично.
      Возраст - уже 33, пора место для гвоздя искать, чтобы бутсы повесить. К тому же, плохо расстался с публикой, ему команду в ФНЛ искать надо.

      3
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      Рейтинг: +4512

      maior-60 1 час назад

      В грузинский попробуй.

      3
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      Рейтинг: +2966

      Черкизовский Кот > maior-60 30 минут назад

      У нас городе есть свой "Локомотив", выступающий в первенстве области. Глушаков вполне потянул бы тамошний уровень.

      0
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      Рейтинг: +2755

      NewLife 1 час назад

      спнит, только синит !

      1
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      Рейтинг: +1743

      upiter622 > NewLife 35 минут назад

      Где такая команда находится?Может в москве?

      1
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      Рейтинг: +21540

      пьяныйхоровод > upiter622 25 минут назад

      Глушак так вот тихой сапой к команде своей мечты подбирается . У него там на территории базы и баня осталась и самогонный аппарат .... Кокошу будет спаивать и по злачным местам водить .

      -1
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      Рейтинг: +7812

      Persona_non_Grata > пьяныйхоровод 22 минуты назад

      Кто , о чем , а болельщики Зенита о бане , алкоголе , о чем угодно , но не о футболе )))))))

      0
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      Рейтинг: +21540

      пьяныйхоровод > Persona_non_Grata 9 минут назад

      Ага а болельщики Спартака о видео из мужских раздевалок и однополых сношениях . Футбол по боку .

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