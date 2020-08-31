«Я в восторге». Эджуке прокомментировал дебют в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке поделился мнением о матче с «Ахматом» (3:0) и переходе в московский клуб.

— Чиди, что скажешь об игре в Грозном?

— Я думаю, что это была хорошая игра, и эта победа очень важна для нас. После трех матчей, в которых мы не могли выиграть, хочу поздравить команду. Этим вечером мы упорно потрудились. Хорошо, что мы набрали три очка перед перерывом на матчи сборных.

— Что тебе сказал тренер перед выходом на поле?

— Он просто просил играть, как я умею, следовать тактическим моментам, которые он рассказал мне перед тем, как я появился на поле.

— Ты проходил сборы с «Херенвеном». Можно сказать, что ты сейчас в хорошей форме?

— О да, у меня хорошая форма сейчас, я готов играть. Я действительно очень голоден, предвкушаю предстоящие матчи.

— Ты подписал контракт с ПФК ЦСКА всего пару дней назад. Что ты можешь сказать об этом? О приезде в Москву, в Россию?

— Я в восторге от подписания контракта с такой командой, как ПФК ЦСКА! Я ждал этого с нетерпением. Хотел приехать сюда и играть в футбол. Сейчас, когда я здесь, просто буду усердно работать, отдавать все силы для своей команды с надеждой добиться больших успехов, – сказал Эджуке.