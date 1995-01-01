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    «Я в восторге». Эджуке прокомментировал дебют в ЦСКА

    Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке поделился мнением о матче с «Ахматом» (3:0) и переходе в московский клуб.

    — Чиди, что скажешь об игре в Грозном?

    — Я думаю, что это была хорошая игра, и эта победа очень важна для нас. После трех матчей, в которых мы не могли выиграть, хочу поздравить команду. Этим вечером мы упорно потрудились. Хорошо, что мы набрали три очка перед перерывом на матчи сборных.

    — Что тебе сказал тренер перед выходом на поле?

    — Он просто просил играть, как я умею, следовать тактическим моментам, которые он рассказал мне перед тем, как я появился на поле.

    — Ты проходил сборы с «Херенвеном». Можно сказать, что ты сейчас в хорошей форме?

    — О да, у меня хорошая форма сейчас, я готов играть. Я действительно очень голоден, предвкушаю предстоящие матчи.

    — Ты подписал контракт с ПФК ЦСКА всего пару дней назад. Что ты можешь сказать об этом? О приезде в Москву, в Россию?

    — Я в восторге от подписания контракта с такой командой, как ПФК ЦСКА! Я ждал этого с нетерпением. Хотел приехать сюда и играть в футбол. Сейчас, когда я здесь, просто буду усердно работать, отдавать все силы для своей команды с надеждой добиться больших успехов, – сказал Эджуке.

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    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 18:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1277

      CSKA57 37 минут назад

      Эджуке, хорошей тебе игры и поменьше травм!

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