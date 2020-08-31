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    «Наш Миранчук тоже крутой парень». Семин высказался о конкуренции в «Аталанте»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал трансфер полузащитника москвичей Алексея Миранчука в «Аталанту».

    – Быстро ли Леша впишется в довольно замысловатую атакующую систему игры «Аталанты»?

    – На сегодняшний день все зависит от Леши, потому что он обладает очень большим потенциалом. Он может играть на четырех позициях в атаке, и на всех четырех он хорошо вписывается в игру «Аталанты». Но очень многое зависит от его физических кондиций. Я думаю, что он будет готов. Обязательно. И тогда он сможет выполнять большой объем работы. У меня никаких сомнений нет, что он будет играть в «Аталанте», и на хорошем уровне.

    – У бергамасков очень надежные и крутые нападающие, будь то Дуван Сапата или Луис Муриэль. Они помогут Миранчуку раскрыться?

    – Наш Миранчук тоже крутой парень. Во всех компонентах. Это один из лучших игроков нашей Премьер-лиги.

    – При этом вы выразили мнение, что итальянцы за него мало заплатили.

    – Не мало, а очень мало.

    – Но не считаете, что при уровне выбора футболистов в Серии А вряд ли бы за нашего игрока заплатили больше?

    – Я с этим поспорю. Объясните мне: а Головин за 30 миллионов – это как? А что, лучший игрок Премьер-лиги стоит 14,5?

    – В случае с Головиным, видимо, во-первых, важным фактором было удачное выступление Головина на чемпионате мира.

    – Я не знаю, сыграл ли тогда фактор чемпионата мира или чего-то еще, я знаю фактор, который сыграл роль в переходе Миранчука. Это фактор уровня профессионализма того, кто проводит этот трансфер, и фактор умения делать эту работу. Вот и все.

    – Как думаете, «Аталанта» сможет стать для Миранчука плацдармом для перехода в настоящий европейский топ-клуб?

    – Думаю, что ему надо сконцентрироваться на сегодняшнем дне и на сегодняшней команде, а дальше жизнь подскажет. Футболист не должен думать о том, куда он попадет когда-то. Он должен держать в голове свою команду, в которую он пришел. Тогда у него все получится, – сказал Семин.

    • Миранчук попрощался с болельщиками «Локомотива» после матча с «Зенитом» (0:0).
    • Он провел за команду 228 матчей, забив 43 гола и сделав 45 ассистов.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4493

      Рубинище 43 минуты назад

      Удачи конечно, побыстрее адаптироваться и закрепиться. ждем к ЧЕ сильного футболиста

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      Рейтинг: +18067

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Уверен, Алексей подтвердит слова Юрия Палыча и на лавке жопу греть не будет! ***

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