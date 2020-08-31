«Наш Миранчук тоже крутой парень». Семин высказался о конкуренции в «Аталанте»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал трансфер полузащитника москвичей Алексея Миранчука в «Аталанту».

– Быстро ли Леша впишется в довольно замысловатую атакующую систему игры «Аталанты»?

– На сегодняшний день все зависит от Леши, потому что он обладает очень большим потенциалом. Он может играть на четырех позициях в атаке, и на всех четырех он хорошо вписывается в игру «Аталанты». Но очень многое зависит от его физических кондиций. Я думаю, что он будет готов. Обязательно. И тогда он сможет выполнять большой объем работы. У меня никаких сомнений нет, что он будет играть в «Аталанте», и на хорошем уровне.

– У бергамасков очень надежные и крутые нападающие, будь то Дуван Сапата или Луис Муриэль. Они помогут Миранчуку раскрыться?

– Наш Миранчук тоже крутой парень. Во всех компонентах. Это один из лучших игроков нашей Премьер-лиги.

– При этом вы выразили мнение, что итальянцы за него мало заплатили.

– Не мало, а очень мало.

– Но не считаете, что при уровне выбора футболистов в Серии А вряд ли бы за нашего игрока заплатили больше?

– Я с этим поспорю. Объясните мне: а Головин за 30 миллионов – это как? А что, лучший игрок Премьер-лиги стоит 14,5?

– В случае с Головиным, видимо, во-первых, важным фактором было удачное выступление Головина на чемпионате мира.

– Я не знаю, сыграл ли тогда фактор чемпионата мира или чего-то еще, я знаю фактор, который сыграл роль в переходе Миранчука. Это фактор уровня профессионализма того, кто проводит этот трансфер, и фактор умения делать эту работу. Вот и все.

– Как думаете, «Аталанта» сможет стать для Миранчука плацдармом для перехода в настоящий европейский топ-клуб?

– Думаю, что ему надо сконцентрироваться на сегодняшнем дне и на сегодняшней команде, а дальше жизнь подскажет. Футболист не должен думать о том, куда он попадет когда-то. Он должен держать в голове свою команду, в которую он пришел. Тогда у него все получится, – сказал Семин.